NEKA SE DINSTAJU! Aneli sija od sreće otkako je postala vođa, najavila HAOS TOKOM NEDELJE! (VIDEO)

Toša priznao da jedva čeka da sazna ko će joj biti omiljeni.
Robot Toša došao je kod ovonedeljne vođe Aneli Ahmić da porazgovara o događajima koji slede.
- Jedva čekam da vidim koga ćeš izabrati za omiljenog - rekao je Toša.
- Meni je najbitnije da se naspavam - rekla je Aneli.
- Ovde se prave spiskovi kao kod računovođe - rekao je Toša.
- Nema spiskova, kod mene samo spontano. Ovi ljudi su tolika g*vna, toliko kalkulišu na nominacijama, gledaju ko je nominovan, pa sad da pošaljemo Aneli da vidimo ko će pobediti, da vidimo ko jači, koga ćemo ubijati u pojam zbog procenata... Ali ja mislim da su moji lavovi i lavice izdominirali - rekla je Aneli.
- Volela sam da sam videla face kad je rečeno da nema procenata, iako bih ja volela da znam te procente, ali bolje je ovako, da se dinstaju - dodala je Ahmićka.
Autor: R.L.