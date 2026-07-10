Svako zasutpa svoj tabor: Žestok sukob Lepog Miće i Dače trese sve, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Ovako teške reči nisu pale odavno između njih dvojice!

U narednom klipu prikazan je Asmin Durdžić koji ismeva Ivana Marinkovića, a nakon toga su zaratili i Dačo Virijević i Lepi mića.

- On misli da ja tripujem da on mene gotivi. Maja meni malopre dobacuje: "Hoćeš da nam budeš kum", pa naravno. Sa njim bih sigurno bio kum. On je ozloglašen ovde. O njemu nemam nikakvo mišljenje. Meni niko ovde nije postavljao pitaja niti sam morao da skačem. On je nikakav mupkarac, čovek koji je doživeo najveći sunovrat. Jako je ružno od Maje! Maja je meni u pušioni rekla da ne pričam o Anđelu loše. On je sve ovo doživeo zbog svojih greški - rekao je Ivan.

- Mislio sam da je glup i da je alkoholičar, ali je pokazao da nije. Da se ne gotivimo, ni on mene ni ja njega je jasno. Maja je meni uvek govorila da ga ne spominjem loše. To je govorila i za Draganu i za Matoru. Nije dao da se spominje porodica i pokojna majka - rekao je Asmin.

- Asmina, koji je najgori čovek na svetu su hvalili da bi nju unakazili. Sad nije Asmin nego je Stanija. Oni ne znaju ni ko je Stanija. Dačo je najnebitniji, kome je on bitan?! On je jedan mali, hendikepirani intelektualac - rekao je Mića.

- Pobedio sam te ove godine, dokazao sam da si ništa - rekao ej Dačo.

- Pušač k*rca od Rume do Cazina - vikao je Mića.

Autor: A.Anđić