Ne zna se da li igraju vaterpolo ili košarku! Janjuš zgranut Majinim i Asminovim vrelim akcijama, ona umire od smeha (VIDEO)

Maja ponosno priča o vrelim akcijama sa Asminom.

Na narednom klipu prikazan je Asmin Durdžić koji planira da se osveti Maji Marinković i da joj tako napakosti.

- Ne znam šta smo pričali - rekao je Asmin.

- On je duševni nimofman, to je. Ja sam rekla da neće biti odnosa do kraja. Razgovor je trajao sigurno tri sata. Mi smo otišli i legli nakon toga - rekla je Maja.

- Misliš da se ona zapita da li joj se tata nervira, ne! On joj kaže nemoj, ona ujutru zovne taksi i ode. On kući sedi i sekira se, a onda ga nakon dva dana zovu i haos. Tebe Taki ne doživljava više. Njegovi misle da si ti najgora devojka koja postoji. Oni bi dali da potroši milion na Staniju samo da ne bude sa tobom. Meni je delovalo da je on hteo da dokaže kakav je blam. Takođe i Stanka... Boli me bre d*pe - rekao ej Janjuš.

- Nakon svega Asmin i ja imamo odnos a Janjuš ulazi i ovako šokiran - rekla je Maja.

- Vas dvoje kakve ste odnose imali to je normalno, a oni ne znaju da li igraju košaku, fubal, vaterpolo ili planinarenje. Ja se jutros budim ljudi stoje moje visine. To se ne zna ništa! - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić