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I on je otac, ja bih bila najstrašnije osuđena! Aneli zgrožena Asminovim i Majinim vrelim razgovorima, ne veruje šta sluša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nije mogla da očekuje od njega!

Aneli Ahmić prokomentarisala je Maju Marinković i Asmina Durdžića koji su na prethodnom klipu pričali o org*zmu.

- Kad se gleda ovaj klip, moram biti iskrena, Luka i ja smo bili osuđeni,a nije bilo ništa toliko strašno. Prvi je on osuđivao najstrašnije. Druge žene omalovažavaju druge dok one nisu tu. I on je otac, ja bih bila najstrašnije osuđena - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je veći uzor bio otac - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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