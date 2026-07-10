I on je otac, ja bih bila najstrašnije osuđena! Aneli zgrožena Asminovim i Majinim vrelim razgovorima, ne veruje šta sluša! (VIDEO)

Ovo nije mogla da očekuje od njega!

Aneli Ahmić prokomentarisala je Maju Marinković i Asmina Durdžića koji su na prethodnom klipu pričali o org*zmu.

- Kad se gleda ovaj klip, moram biti iskrena, Luka i ja smo bili osuđeni,a nije bilo ništa toliko strašno. Prvi je on osuđivao najstrašnije. Druge žene omalovažavaju druge dok one nisu tu. I on je otac, ja bih bila najstrašnije osuđena - rekla je Aneli.

- Meni je veći uzor bio otac - rekla je Matora.

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Autor: A.Anđić