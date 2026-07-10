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ODNOS IM JE PRAVA KATAKLIZMA: Nerio zabezeknut vezom Maje i Asmina, zamerio Hani jer izigrava Durdžićevog GOLUBA PISMONOŠU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto i rešio da progovori o odnosu Maje i Asmina!

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', pušten je video-klip u kom Asmin Durdžić govori Maji Marinković da se ne seća da li je tokom bliskog susreta sa Stanijom Dobrojević na ulazu u Odabrane uputio bivšoj devojci osmeh. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju nakon završenog klipa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odnos im je prava kazaklizma. Nikako opstati neće. Taj odnos je veoma loš. Mnogi su se ovde svađali, ali mi se čini i da neprijatelji jedni drugima ne izgovaraju ono što su oni jedno drugom. Što se Hane tiče i prenošenja, ja sam joj govorio da ne izigrava goluba pismonošu, ali ajde, razumem zbog Maje da je to uradila - kazao je Nerio.

- Asmin je izmanipulisao Maju, zbog toga je ona večeras imala blagu reakciju kad je videla klip. On je nju spremao na to da će ona videti klip, zato je bila toliko blaga - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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