NISAM MOGAO DA JE LAŽEM: Nerio otkrio kad je priznao Hani prevaru sa tansvestitom, uveren da mu nije oprostila taj postupak, pa prokomentarisao Aneline suze povodom tog saznanja! (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Prvi sagovnornik voditeljskog para Milene Kačavende i Dače Virijevića bio je Nerio Ružanji, koji je progovorio o tome što je prevario Hanu Duvnjak sa transvestitom.

- Koliko si voleo Hanu, kad si je prevario samo par sati nakon vaše svađe? - glasilo je pitanje od učesnika.

- Mnogo sam je voleo, volim je i dan danas, pored naše ćerkice najviše. Mi se volimo, ja sam načinio grešku. Ona nije još uvek prešla preko toga, jer se to desilo petnaest dana pre ulaska u ''Elitu''. Nije to dovoljno vremena da se reše neke stvari. Ovde se dosta ljud mešaju u te naše teme, mešaju temu vezanu sa Sitom, za ovu temu. Moja prevara koju sam načinio, ne menja priču o Siti. Mene za prevaru treba osuditi, to da, ali to ne menja prilču sa Sitom i šta nam je ona radila - kazao je Nerio.

- Da li ostaješ pri svemu što si govorio za Situ? - upitala je Kačavenda.

- Ja pri svemu ostajem što sam rkeao, za to imam dokaze - istakao je Nerio.

- Šta je bila ključna stvar da odeš i prevariš Hanu? - upitao je Dača.

- Imali smo mi čarke i rasprave i pre toga, tog dana jeste svađa bila veoma velika, izgovarali smo svašta. Ja sma tada tako reagovao, ne znam zašto, ali ne mogu zbog toga da se ubijem. Nadam se da ćemo Hana i ja jednog dana preći preko toga - kazao je Nerio.

- Kako je došlo do toga da priznaš Hani nakon što si se kući vratio i rekao da si je prevario sa trnsvestitom? - upitao je Nerio.

- Nisam odmah rekao. Pitala me je šta sam radio i gde sam bio. Volim je, nisam mogao da je gledam u oči i lažem. Na prvu nisam rekao da je to bilo sa trandžom, nakndadno sam rekao da je to bilo sa trandžom - kazao je Nerio.

- Ona je rekla ''lakše mi je što je trandža, nego neka žena'' - kazala je Kačavenda.

- Da, rekla je to. Ona zna da ja ne bih mogao da razvijem emociju prema takvoj osobi, svesna je da se to ne bi ponovilo - kazao je Nerio.

- Misliš li da stoji pri tom stavu jer je saznala da ste se videli tri puta? - upitala je Kačavenda.

- Mora ona da kaže to. Nisam ni ja siguran šta me je to vuklo nazad kod te osobe - kazao je Nerio.

- Zbog čega misliš da je Aneli plakala, zbog saznanja ili tebe? - upitao je Dača.

- Zbog svega - kazao je Nerio.

Autor: S.Z.