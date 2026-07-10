ŽELIM SVOJE DETE, SA MOJIM GENIMA! Filip ponizio Aneli kao nikad niko u životu, Luka stao na njenu stranu: Spuštaš je, svako može reći da je ista kao UTORAK DEVOJKE! (VIDEO)

Đukić nema nameru da ozvaniči vezu sa Aneli, iako neprestano provode vreme zajedno i razmenjuju nežnosti.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka", a u jednom klipu prikazan je komplikovan, ljubavni odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića, a nakon klipa oni su prokomentarisali sve.

- Nisam ga uhvatila, nisam. Bilo je to ''daj mi ruku'' momenat, ali ga nisam uhvatila za polni organ, to nisam. Što se našeg odnosa tiče, mazimo se, ljubimo se i to je to - kazala je Aneli.

- Kako da me devojka u kazinu uhvati, a ispod pokrivača ne?! Nije me uhvatila, to veze s vezom nema nikakve - rekao je Filip.

- Filipe, nekako mnogima deluje kao da koristiš Aneli. Ispod pokrivača kad dođe je sve kako treba, a mimo toga govoriš da nemate nikakvu budućnost - kazala je voditeljka.

- Nemamo ništa konkretno, nemamo odnos. Ne mogu ovako da je koristim jer i Aneli želi da se sa mnom mazi i ljubi - rekao je Filip.

Ivan Marinković dobio je naredni reč da prokomentariše ljubavni klip Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Ko kaže da je Filip imao neke žene između Aneli? Koja Dušica? Ja ne vidim ništa. Ovo je fenomenalno. slika govori više od hiljadu reči. Pre ga je vatala nožnim prstima, a sad je krenula ručnim. Malo su napredovali da kažu bar da je Asmin najveći problem. On je lepo objasnio, ali ne pije vodu. U moru opravdana je najbitnije da nije Nora problem nego Asmin - rekao je Ivan.

- On je rekao da ne želi dete, a onda klip sa njenom slikom. Tužno mi je bilo šta je Filip sad rekao. Verujem da ima emociju prema Aneli, ali ja njima nikad ne bih bio problme u vezi. Ona bi trebala da bude normalna kao majka mog deteta, a ja njima ne bih bio problem. Ne bih samo želeo slikanje sa Norom, ali ako bi živeli godinu dana zajedno okej - rekao je Asmin.

- Ja želim svoje dete, svoju krv i svoje gene. Ona je devojčica koja je oformljena, a ja ne znam ništa o njoj. Ja želim da krenem od nule! - rekao je Filip.

- Ovo je blam za nju! Ona je ozvaničena kombinacija. Videla sam u njemu da hoće da iskoristi - rekla je Teodora.

- Ja sam uvek za ljubav, ali bi trebali ovo da ozvaniče. Nevezano za onaj štek mislim da treba da stanu iza ovoga - rekla je Stanija.

- Ja da mogu da biram sad ne bih nikoga izabrala. on mi nije ništa apsolutno - rekla je Aneli.

- Klip izgleda lepo i interesantno. Ti si taj koji uzme šorc bez gaća, tamo rade šta rade i ona opere ruikice, a onda ovde ovako. On je taj koji nju ponižava. On je taj koji nju tako predtsvlja. Ona se degradira! Ona nikad nije uzela da se zauzme za sebe - rekao je Dačo.

Aneli Ahmić je u jednom trenutku emisije prokomentarisala Maju Marinković i Asmina Durdžića koji su na klipu pričali o org*zmu.

- Kad se gleda ovaj klip, moram biti iskrena, Luka i ja smo bili osuđeni,a nije bilo ništa toliko strašno. Prvi je on osuđivao najstrašnije. Druge žene omalovažavaju druge dok one nisu tu. I on je otac, ja bih bila najstrašnije osuđena - rekla je Aneli.

Učesnici su u jednom od klipova imali priliku da čuju način na koji Luka Vujović sa Anitom Stanojlović komentariše odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Ja pokušavam da razumem Filipa, ali nekako mi nije jasno. On je tu, u Beogradu je, ona ne živi ovde. Ne mora Noru da upozna odmah, možda za godinu, dve, ne mora odmah. Nije mi jasan jer ne želi nikako da prihvati vezu sa Aneli, a to malo, bi značilo mnogo za njihov odnos - rekao je Luka.

- Ona i ja uživamo. Aneli je lepo kad smo zajedno, uživamo u tim momentima. Aneli je problem kad krenu da je komentarišu učesnici, koji stalno degradiraju naš odnos. Mi ne diramo nikog, nikog ne peckamo - istakao je Filip.

- Filipe, loše je što tako govoriš, jer tebe niko ne vređa, mi samo komentarišemo ono što se vidi - rekla je Matora.

- Kada sam ja ružno govorio o Aneli, ja sam bio donji nakon svega, kada je Asmin vređa, on je donji. Filipe, ovim tvojim ponašanjem, ti nju spuštaš, ona je donja i učesnici mogu da joj kažu da je ista kao sve s kojima si utorkom bio - istakao je Luka.

- Da li postoji šansa da budeš u vezi sa osobom koja ima dete? - upitao je Luka.

- Da budem u vezi i gradim porodicu ne - istakao je Filip.

- Sve si ovim sada rekao. Imaš četrdeset godina i misliš da si šmeker jer menjaš ribe. Govoriš da sam ja nemoćan i da gledam Aneli, a ja čekam dete i to je moja moć, imam svoju partnerku, koju si ti nekad ponižavo - rekao je Luka.

- Ništa ja ne lažem Aneli. Iskren sam, rekao sam da ne mogu da budem u vezi sa ženom koja ima dete. Da li je trebalo da lažem da mi ne smeta, a onda da je ostavim i kažem ''zdravo, doviđenja?!'' Nije mi jasno - rekao je Filip.

Autor: R.L.