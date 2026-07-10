DRAMA NA BAZENU! Kačavenda i Dušica zaratile zbog papirića, pa se ISPRSKALE! (VIDEO)

Njih dve su ovog jutra napravile svađu oko najmanje sitnice, a čak su uspele i da se isprskaju, što su svi ostali učesnici posmtrali sa čuđenjem.

Milena Kačavenda i Dušica Đokić sunčale su se ovog jutra kraj bazena, kada je niotkuda izbila svađa između njih dve.

- Je l' ti sa mnom pričaš - pitala je Kačavenda.

- Ne, neko je bacio papir, ja kažem j*bao vam pas mater, bacate stvari gde stignete, je l' to ima veze s tobom - rekla je Dušica.

- Pitam, gledaš u mene i pričaš. Budaletino jedna bolesna, duvaj k*rac bre, j*bao ti pas mater obolelu, ko vas našao - rekla je Kačavenda.

- J*bao tebi krokodil mater, ko tebe nađe tako ludu - uzvratila je Dušica, a Kačavenda ju je isprskala.

- Nemoj da me prskaš debilu, mrš, s*saj sama sebi, obratila ti se nisam - urlala je Dušica koja joj je takođe vratila prskanjem.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za 20. jun, što je za deset dana, pa su očigledno strasti uzavrele, zbog čega svađe nastaju i zbog najmanjih sitnica.

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Autor: R.L.