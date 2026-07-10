Grofica je bila na mojoj strani, rekla je da Aneli NIJE NORMALNA! Luka rešio da otvori sve karte, izneo sav PRLJAV VEŠ iz veze sa Ahmićevom, o ovome je ćutao tri meseca! (VIDEO)

Vujović je danas, tokom nominacija, odlučio da olakša dušu i kaže sve što ga boli, a što je ostalo nedorečeno o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

Luka je prvi ustao da nominuje, te je počeo opširno da priča o svojoj bivšoj verenici, i da iznosi prljav veš o njihovoj vezi.

- Poslednjih pet, šest nominacija sam nominovao Anđela, Terzu, a sad ću nominovati Aneli Ahmić, neću dužiti, ali nikad svoju stranu priče nisam uspeo da ispričam, neke stvari se nikad nisu desile. Aneli je mene gurnula u vatru, ona je rijaliti igrač, napolju nikad nije pustila suzu kad su je vređali, ništa nije izmislila, a onda ovde kad je došla potvrdila mi je sve, da je išla kod Đedovića i pokazala mu pismo. Ove sezone je ušla smišljeno. Toliko laži s njene strane, nikad je nisam tukao u životu, pomerao sam joj noge kad me je šutirala. Milica zna istinu, da je bila histerična na dan veridbe. Nije htela da ponovi šta je bilo pre tri meseca. Uzeo sam telefon od druga i snimio prepisku, ona je rekla da to nije za nju, nego za Milicu, uzeo sam ih za ruke. Voleo bih da na Igri istine da joj postavim pitanje, ona je krenula histerično da udara, jer je prebacila za Milicu, stigao je taj drugi momak, to je stajalo sakriveno, uticao sam napolju da ne izlazi, da nema loš život, stari poroci su je terali, a ja sam gledao da je zaštitim. Nora nikad nije doživela neprijatnu situaciju sa moje strane, dete me je od ujutru tražila mene, pred Groficom je govorila da me voli - pričao je Luka i dodao:

- Ja protiv Grofice nemam ništa, protiv Site imam. Sita me je zvala, molila me da pričam sa njom, govorio sam da Aneli nije u sukobu sa Sitom, ona je ušla ovde da me zgazi. Srećan sam što je bio hotel, jer ne bih mogao sa takvom ženom da izađem na kraj, Janjuš mi je rekao da može jednom rečenicom da napravi da je dečko vrati za Sarajevo. Ona se dopisivala sa Milicom Veličković, čula se sa Asminom, sa Erminom, ja sam joj oprostio. Ona je meni tad plakala, govorila da želi decu, porodicu, lagala je, najstrašnije uvrede mi rekla. Grofica je bila na mojoj strani, govorila da je Aneli bolesna, da nije normalna, da ne ulazim zbog nje. Sve je radila fejk. Hteo sam da što pre odem iz odnosa sa Aneli, pa sam se poljubio sa Anitom, a onda sam shvatio da mi mesec dana izmamljuje osmeh. Zbog nje mi je sin rekao da me se stidi, mogu da zamislim šta je moj sin doživljavao dok me je šaketala ovde, dok se smešakala sa Anđelom i ko zna s kim. Bila mi je najveći neprijatelj životni, hvala Bogu da mi je dao svest u tim trenucima, što nisam razgovarao sa njom posle onoga sa Asminom, moj rezultat je ovde. Dači ću objasniti kako stoje stvari - dodao je Luka.

Njih osmoro će sada glasati za učesnike kojima žele da vide leđa, a ko bude dobio najviše glasova Odabranih biće prvi nominovani učesnik, koji će se u nedelju boriti za svoj dalji opstanak u rijalitiju "Elita".

Autor: R.L.