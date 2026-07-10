Do najsitnijih detalja je opisala njihove svađe, raskide, pomirenja, a pomenula je i bivše prijatelje i neprijatelje.

Sledeća je na redu bila Anita Stanojlović, koja je tokom današnjih nominacija Odabranih nominovala Anđela Rankovića.

- Luka i ja smo se dogovorili da na ovim nominacijama pričamo sve što nas boli. Nominovaću Anđela, počeću od sedmice. Tad sam osuđena, nikog nisam imala da pričam, nisam imala hrane, krali su mi sve, smršala sam, od muke sa smršala, prošla sam pakao, naravno mojom krivicom. Imam poruku od osobe koja je bila u čuvenoj Bajaderi, Stefan i moj drugar, poznanik, tada su pozvani da uđu u rijaliti, dobili su ponudu da uđu u rijaliti, da bi mi bili vetar u leđa, oni su odbili, a posle Anđelo ulazi. Sutradan mi kaže: 30 ljudi te gazi, više nisi sama, sad sam ja tu. Stao je iza mene, da dobija pitanje kao što ja sad sa Lukom dobijam, stavio bi kapuljaču, a tad mu je bilo okej. Nas svi pljuju i gaze, ali borimo se za ljubav i za našu ćerku koja će stići za četiri meseca. Anđelo me je ućutkivao. Luka i ja smo imali svađe, a moja i Anđelova podrška zna za naše klipove, svađe u Odabranima, bacanje posteljine. On je mene ucenjivao, ja sam bala slike, cepala, neka vide kako smo bili fantastični, jedan tim, neka se vrati kako me nosi napolje. Niko nas nije komentarisao kad smo se svađali kao što komentarišu mene i Luku, a nama je odnos sto puta zdraviji i ima veću perspektivu - pričala je Anita i nastavila:

- Kad smo izašli odavde, prvo jutro u apartmanu, probudio se kasnije, videla sam histeriju, bacanje novčanika, bacanje privezaka, ovde je bio miran, smiren, a onda sam videla agresiju, on se iznervirao jer je kasnio na ručak sa tetkom. Pustila sam ga, možda je nervozan. Sledeća svađa, zbog Mine. Branio me od svih ovde životom, ona mi je u sedmici bila neprijatelj, a Anđelo ju je branio, nije hteo da je otprati sa Instagrama, kao ni Anu Spasojević, sa kojom je bio intiman. Nije hteo da je otprati, bila sam bezobrazna, bacila sam sa komode. On je rekao da je trebalo on da pobedi, a ne ja. Bio je fejk. Ostavio me je u dva ujutru samu u apartmanu, izašla sam, sedela na klupici, čekala ga da se vrati, on je otišao, ostavio me samu. Plakao je da ga ne ostavim. Prestao je da ima s*sualne odnose, kad je pokazao svoju drugu stranu. Ja sam htela da raskinem fejk, da vidim o čemu se raditi, on je plakao i molio da ga ne ostavim da će se ljudi sladiti našim raskidom, plakao je, pitao šta da kaže mami, gde sam 14 dana, kako da budem s tobom da mi mama ne dođe na svadbu, kako da imam dete sa tobom - pričala je Anita.

Autor: R.L.