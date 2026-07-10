Ona opstaje u rijalitiju tako što OPŠTI SA MUŠKARCIMA: Uroš Stanić nazavo Maju Marinković PRILEPKOM, uništio je argumentima! (VIDEO)

Jednog nominovanog u izolaciju sigurno šalju Odabrani, po pravilima boravka u Eliti, drugog određuju ostali učesnici na Nominacijama, dok ostale nominuju gledaoci svojim glasovima.

Sledeći na redu da nominuje u Odabranima bio je Uroš Stanić.

- Osobe koje bih nominovao su Asmin, Stanija i Maja. On mi je tri kofera razbio, nazivao me kopiletom, govorio mi da izaberem pevačicu za maminu sahranu. Posle osmice mi se javljao preko Đedovića, obećavao mi balenciaga patike, nije ispravan, pokazao da je loš otac, loš sin, loš emotivni partner, jedan zlotvor, samo sme na slabije, ja sam njega tužio, pravdu ću potražiti u sudu, njega bih nominovao da mogu. Druga osoba je Stanija, ona je očekivala da ću biti njen poltron, ja nikoga neću braniti, ona mi je poželela smrt, udarala mi na to da nikad neću imati dete, a ona se zalaže za to da bude majka - rekao je Uroš, a onda dodao:

- Ipak ću nominovati Maju, jer je ona sve radila udruženo sa Asminom. Ona opstaje u rijalitiju tako što opšti sa muškarcima, samo s*sk i agresivne momente pokazuje godinama, prilepak je svim vezama - rekao je Uroš.

Autor: R.L.