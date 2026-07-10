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Ne mogu da verujem da sam dozvolila da mi on bude prijatelj! Mina totalno razočarana Borom, Teodora potkačila Aneli: Proganja me i posmatra! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoke prozivke, iskrene zamerke i sve ono što misle o njima, a nisu im rekli u lice, Odabrani su danas rekli o onima koje su nominovali.

Danas se u Eliti održavaju nominacije Odabranih, a ovom prilikom oni su dosta loših stvari izneli o svojim cimerima.

- Nominovaću Hanu, ona mi je odvratna - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ću nominovati Aneli, ona me posmatra, proganja, da ne pogledam u Filipa, opsednuta je. Pokazala je da je nula majka, da izuzmem ovo sa Filipom što je štek mama, da juri za nekim ko je rekao da neće da bude s njom baš zbog tog deteta, legla je u hotel sa Asminom i potvrdila sve što je Asmin pričao za nju, za njenu porodicu - nominovala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Deset godina sam bila sa Borom prijatelj, ne mogu da verujem da sam dozvolila takvoj osobi da budem prijatelj s njim. On je Viktoru pričao sve najgore za mene, govorio je da sam nimfomanka, ne mogu da verujem da sam dozvolila da mi neko takav bude prijatelj. Deset godina se nismo uvredili, družili smo se, radili, a do ove mere. On će biti prva osoba za koju ću pokrenuti krivičnu prijavu - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maltene je sve stvari Mina rekla, nominovaću najveće zlo od čoveka, koji je pokazao da sme samo na žene da nasrće, da vređa samo ženu. Pričao je za Minu da je voli kao sestru, a kakve stvari je rekao za nju, govorio je da je ona kriva za sve sa Boginjom - naveo je Viktor.

Autor: R.L.

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