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GLEDAJU I NE VERUJU! Janjuš i Ivan shvatili da je Staniji kupaći ipak PREMALI, sve se vidi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvojica često ratuju sa Dobrojevićevom, a sada su se udružili i utvrdili da je ovoga puta Stanija ipak pokazala previše.

Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković sedeli su ispod trema i posmatrali učesnice kako se sunčaju. Onda im je za oko zaspala Stanija Dobrojević u minijaturnom kupaćem kostimu.

- Je li Ivane, je l' se ono Staniji p**ka vidi - bio je skandalizovan Janjuš.

- Nije brate, malo viri, ali nije - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Potom su njih dvojica prišli da provere šta se to nazire pored kupaćeg.

- Na granici je, obrijano je sve, ne možeš da vidi lepo - rekao je Ivan.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE i OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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