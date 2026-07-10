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Ovo je kataklizma, simpatičnija si bila kao moja ljubavnica! Janjuš izribao Maju, ne može da veruje šta je sebi dozvolila zbog Asmina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja i Janjuš su imali veoma turbulentan odnos tokom prethodnih sezona, ali sada su u potpuno prijateljskim odnosima.

Marko Janjušević Janjuš iskoristio je priliku da posavetuje svoju bivšu devojku Maju Marinković, dok su trajale reklame u emisiji.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što ste napravili ove godine, ovo ti je kataklizma. Bila si simpatičnija kad si bila ljubavnica u odnosu sa mnom, jeste bilo loše, ali to je bilo bezbolnije nego ovo sad, ovo ti je sad kataklizma - naveo je Janjuš.

- Misliš da mi nije žao, ali šta da radim - rekla je Maja.

- Vidi, poradi. Imaš stan, imaš pare, obezbedila si se, ovo je haos, neću da pričam tamo da vas nešto ja, dovoljno ste sami sebe zgazili, još vam treba drugi da vas gaze - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta da radim - ponavaljaja je Maja.

- Kao da nisi nikad s*ks imala, nije samo uvrede, i to je problem - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.

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