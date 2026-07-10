Mene narod voli! Terza ponavljao da je miljenik nacije, Sofija ga patosirala: Kako sebe gledaš, a svoje dete NISI VIDEO! (VIDEO)

Bivši ljubavni par trenutno je na ratnoj nozi, pa nijedno ni drugo ne štede reči kako bi se međusobno isponižavali.

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza nastavili su svoj verbalni sukob ispred izolacije, a ona ga je podsetila na mnoge stvari iz prošlosti.

- Narod mene zna, Terza je ovde ulazio u najžešće sukobe sa najjačim rijaliti igračima i to je trajalo - rekao je on.

- Pa ih lizao - rekla je Sofija.

- Vređao ih najmorbidnije, pa mi se izvinili, ja se izvinim, takav je posao ni ja ga ne volim. Narod mene voli - ponavaljao je Terza.

- Kako ti sebe gledaš, svoje dete nisi video, a drugima vređaš decu - rekla je Sofija.

- To nije tvoj problem, ja sam svoje dete video, napolju je viđam. Kad god želim - rekao je Terza.

- Ne viđaš, ti svu decu ovde vređaš, Noru, Željka, natakneš ih na k*rac, ovo su maloletna deca - navela je Sofija.

- Ja sam dete doveo svojoj kući, nije mi nikad zabranila nikad ga je vidim. Ušao sam ovde zbog svoje porodice i zbog nje, je l' to neki problem - rekao je Terza.

- Ja da imam dete kući, ova sezone ne bi postojala za mene - rekla je Sofija.

- Sprdnja si mi, daj devojko nađi sebi dečka, mani mene u p*čku materinu, mene žene čekaju napolju, valja prevrnuti pola Beograda - rekao je Terza.

- Taman napraviš još koje dete, pa dođeš ovde da zaradiš za njih - navela je Sofija.

Autor: R.L.