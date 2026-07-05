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Misliš da bih ovo oprostio napolju: Luka savetuje Alibabu kako da postupa sa Majom, pa ga iskritikovao zbog njihovih postupaka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede reči!

Dok su intervjui u toku, Asmin Durdžić i Luka Vujović analizirali su situaciju koja se desila ispred Odabranih sa Stanijom Dobrojević kao i odnosa sa Majom Marinković.

- Ja sam krenuo napolje, a Anita je gledao gde ću ja, i ti kad si naišao i videla je da ti nailaziš. Ti si se na kontu toga nešto nasmejao. Nećeš sigurno da okreneš i da se svađaš - rekao je Luka.

- Da i onda je ušla nešto rekla Aniti. Nešto su pričale ona i Anita ali nisam čuo šta - rekao je Asmin.

- Ne mogu da se setim - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Donela je ulje i pričala je da ti nabija u du*e. Najavila je da će da priča o tvojoj sestri, da ti je otac tukao majku. - nastavio je Luka.

- Ja znju nisam ništa rekao - rekao je Asmin.

- Ma za oca. To je vaš problem, a ne ovo. Vama nije problem ni Stanija ni Aneli. Problem je nepoerenje i ljubomora - rekao je Luka.

- Misliš da bih ja ovo oprostio napolju. Ugasim broj i ne možeš me dobiti 7 dana - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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