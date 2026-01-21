AKTUELNO

Zadruga

Ovo napolju da je napravio izlomio bih ga: Luka besan kao ris na Filipa, Maja i Anita udružile snage i nikad žešće urnisale Đukića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne štede ga!

Maja Marinković, Asmin Durdžić, Anita Stanojlović i Luka Vujović žestoko su opleli po Filipu Đukiću i njegovom ponšanju.

- Mene nervira jer je mene naveo kao pokvarenu. Ja sam dečka, imam novi odnos, a ti mene navodiš da sam ispala pokvarena prema Maji. Sad kad sam ušla u priču sa Reljom on priča o tome i šta je bilo, a ja u vezi i vraća se na naš odnos - govorila je Anita.

pročitajte još

Razvezao jezik: Maja isturirala Luku, on ponovo otkrio previše o vezama Filipa Đukića! Ovo mu se neće svideti (VIDEO)

- On je najveći folirant u kući - dodao je Asmin.

- On ne zna našu temu da komentariše, nego nabije naočare i kačet, a onda ćuti. Mogu i ja tako ili da plačem kao ova žrtvica. Pukla sam. Odvratno, bez karaktera, bez stava i bez muškosti. Šta bi bilo sutra u diskoteci da priđe neki mangup i kako će da je zaštiti? Pobeći će kao k*rva. Meni se to dešavalo, a ovaj (Filip Car) izlomi pola kafane. Ja ne znam gde on izlazi i kako to funkcioniše - nastavila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene samo nervira što on mene spominje sad - rekla je Anita.

- Gde je muškost i gde je stav? Stav mora da se ima, to ne može da se izgradi - pričala je Maja.

pročitajte još

Zavirite na prvi rođendan Konstantina, sina Stefani i Munjeza! Grujićeva javno prozvala oca deteta: Nije zvao ni na Božić, a ni danas (FOTO)

- Ja sam u novom odnosu i to je tako kako je. Meni ovo napolju da je napravio izlomio bih ga kao konja i Asmin ono da mi je napravio napolju, ali to zbog mog kompleksa - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Meni nije smešno kada Luka prolazi, smeje se, a Anita stoji pored: Mina i Terza udruženim snagama kompletno raskrinkali Luku Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Nikad neće pronaći sreću: Anita i Anđelo udružili snage, pa opleli po Matoroj! (VIDEO)

Zadruga

Oni će ovako do kraja rijalitija: Janjuš siguran da će Maja i Filip akcijati do jula, Teodora jedina stala uz Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Ko ovu dramu režira?! Anita potkačila Maju kad je ugledala klip Maje i Đukića, otkrila da su bili INTIMNI, oni negiraju da među njima postoji nešto vi

Zadruga

Ubeđeni da i dalje voli Jelenu: Takmičari osudili Ivana zbog vređanja Anđele, pa ga prozvali da se plaši da komentariše Jelenu koja ga je javno preva

Zadruga

Resetovali ga: Kačavenda i Uroš Stanić urnisali Janjuša zbog ponašanja prema Aneli (VIDEO)