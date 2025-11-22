Meni nije smešno kada Luka prolazi, smeje se, a Anita stoji pored: Mina i Terza udruženim snagama kompletno raskrinkali Luku Vujovića (VIDEO)

Ne štede ga!

Voditelj i novinar, predstavnik Pink.rs portala, Darko Tanasijević, podigao je Minu Vrbaški kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

- Šta se ovde stvarno zbiva - pitao je Darko.

- Što se tiče Luke, Aneli i Anite, konkretno za današnju situaciju. Mi smo stajale i igrale smo kod muzike. Videla sam da se Luka okrenuo i pogledao je, rekla sam Aniti da se okrene i da ne gleda. Onda sam videla kako Aneli skida naočare i gleda, prišla je i izletela napolje. I ona je sama videla da je to bilo tako. Luka i sam daje povoda, to što govori da ga podsećam na Pavla, to na stepenicama da se smejao - rekla je Mina.

- Zašto lažeš?! Koju potrebu imaš - ubacio se Luka.

- Meni nije smešno kada Luka prolazi, smeje se, a Anita stoji pored - rekla je Mina.

- I to sam videla. Ja sam otišla ka radionici, a ti ovamo u kući - ubacila se Aneli.

- Sa mnom je počeo da priča, on je ušao u sobu i nastavio je sa mnom da priča, tu Anita nije bila. Ja Aniti govorim sto puta da ne treba da komentariše, da pusti da sama Aneli vidi i da se pokaže. Ono što je bilo sa Majom, za mene je mala maca za ovo sa Anitom, jer sa njom provodim vreme. Mislim da Luka bespotrebno neke stvari radi ili nesvesno - rekla je Mina.

- Ja danas sve vreme gledam u jagnjetinu, kada pomerim glavu, ne možeš da mi kažeš da gledam u Anitu - skočio je Luka.

- Ona priča, ti buljiš u nju i ne trepćeš, gledamo te odavde. Ti ideš tamo sada i govoriš: "Sada ću da uzmem tvoju budnu" i smeješ se - rekao je Terza.

- Šta je ono Terza što si ti video?! Rekao si na intervjuu da je Luka ober i težak folirant i da je tebi to sramotno - pitao je Darko.

- Što se tiče ove situacije, ne znam šta ih više veže, jedino interes. Oni ništa lepo nemaju da kažu za svoju vezu, oni se samo optužuju. Ovo je jedna katastrofa! Jedino ih interes drži da budu u vezi, intervjui, Šiša bar, prva tema, fanovi i pi*ke materine. Primećivao sam ovih dana stvari. On ide tamo, vraća se iz vešeraja da vidi gde su te stvari, Anita tu stoji i on kaže: "Ja ću sada da uzmem budnu tvoju" i smeška se. Šta on ima potrebu da priča više sa njom?! Ona ne može očima da ga gleda, njemu prija ova celokupna priča - rekao je Terza.

- Sledeća će biti neka sigurno. Život je lep, život je vrh. Moj zvuk je jači od svačije tišine - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić