Asmin i on su prirodna selekcija: Durdžić stao uz Vujovića, ona ih izvređala, Luka zaurlao: Sram te bilo, sada isto misliš... (VIDEO)

Ne štede se!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću, kako bi prokomentarisao svađu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ona je ovako reagovala kada je Anita unela neke informacije. Na rođendanu Terzinom je plakala...Ovo je ponašanje jer mu je Sofija postavila pitanje da je sve ovo pripremio sa svojom majkom - rekao je Dača.

- Ako mu se neko sviđa, neka izvoli - rekla je Aneli.

- To kaže Sita i to si ti radio sa svojom majkom. Šta sve nije demantovao, prvo je ćušnuo, pa su se tukli. Nije njoj bitno što gađa salvetom, nego Aneli indirektno radi neke stvari. Verujem da je ona njemu psovala majku i spolja je sigurno rekla na plaži za njegovu majku da je ku*va - rekao je Dača.

- Je l' si pričao sa Anitom kada je Aneli otišla - pitao je voditelj.

- Ne, Anita je došla, ja sam joj rekao da ostavi mene i Pečenicu nasamo - rekao je Luka.

- Da, pričali smo danas, rekao je da je najgora mesečnica do sada, još ga Anita pita: "Hoćeš nečim da nas počastiš", on se okrenuo i nasmejao - rekla je Mina.

- To je Aneli Ahmić, ja kada sam pričao šta radi muškarcu, ona i svi su govorili da lažem. Smatram da je sto puta ispravniji Luka, nego Aneli. U stanju je da ti je*e oca, majku, decu od brata, to je ona original. Što se tiče žrtve, što Sita govori da Luka radi sa Biljanom, ne, to je Aneli radila sa Sitom sa Stanijom Dobrojević. Stanija je žrtva nje i Site. Ja sam ga baš pratio, video sam da ne gleda u Anitu - rekao je Asmin.

- Asmine, jako si pokvaren, obrnuo si celu priču, sve je bilo tako, samo obrnuto - rekla je Anita.

- Verovatno je Anita gledala kako to Luka radi sa Majom... - rekao je Asmin.

- Sve laže, iskreno, nemoj da si mi se obratio od danas - rekla je Anita.

- Ja sam znala u scenariju da će biti tako, oni (Luka i Asmin) se gotive. Luka izvređa, ja znam da će ovaj sve da potvrdi, to je prirodna selekcija - rekla je Aneli.

- Prirodna selekcija?! E sramoto jedna. Sada govoriš da imaš isto mišljenje o meni, kao o njemu - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić