Ne štede se!

Igra istine Lepog Miće nastavila se dalje, te su tako Luka Vujović i Ena Čolić ušli u sukob.

- Nema šta Ana da priča, ona će da sedi i da ćuti dok je pričam - rekao je Korda.

- Tako prićaš sada - pitao je Luka.

- Luka sada štiti Anu Nikolić zato što su juče na nominacijama flertovali sve vreme - rekao je Đedović.

- Ena, zašto misliš da je Luka blam - pitao je Mića.

- Ja sam rekla da je njegova nominacija kada se obraćao Sofiji blam, da je krindž i da je sramota - rekao je Vujović.

- Treba da te bude sramota i blam, kada sam dete viđao osam godina po pola sata, sram te bilo - rekao je Luka.

- I ja sam ga štedela na nominacijama, jer sam se suzdržavala zbog nekog našeg odnosa...Neću ništa da kažem ni sada, želim da to što mislim i osećam potisnem i mislim da nisam u pravu - rekla je Ena.

- Ako ga je sinoć štedela, kakvo mišljenje ima o tebi - rekla je Aneli.

- To je ta njegova drugarica, koja je bila izričita ovde da se on ne vrati, a on kada je video njenu podršku, onda je počeo sa njom da ovde pravi sve i svašta. Totalno je drugi lik. Poznajem ga kao jednog preozbiljnog dečka, došao je ovde da tera rijaliti na kraju krajeva i sa mnom - rekla je Ena.

- Pravi razlog je to što je Luka ne pokriva u takvim stvarima, da Luka ispada donji, a da se ona vadi iz situacija...Ne može Aleksandra da zameri Luki bilo šta sada pošto je sa tobom u vezi - rekao je Karić.

- Meni i dalje nije poznat razlog zašto je Jelena najlošije komentarisala Luku na nominacijama, a setimo se šta su joj govorili. Ona ga je potkačila juče prva da on nije primer svom detetu jer je bio osam godina u zatvoru, to je ružno! Ona ima veći animozitet ovde prema njemu, nego prema ukućanima koji su joj govorili da je jalova i da je kurv*tina - rekao je Rajačić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić