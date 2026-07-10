AKTUELNO

Zadruga

Sve probleme rešili ispod pokrivača! Maja i Asmin se prepustili čarima jorgan planine, pred punom spavaćom sobom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvoje svakodnevno imaju intimne odnose i mnogi tvrde da se ispod jorgana najbolje slažu, s ozbirom na to da tokom dana svađaju više puta.

Iako učesnici još uvek nisu spavali, Maja Marinković i Asmin Durdžić zavukli su se ispod posteljine u svom krevetu u spavaćoj sobi.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se i ovoga puta prepustili intimnim odnosima, pa se po pokretima moglo videti da se ispod odigrava zaista vrela akcija.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Maja i Asmin su imali veoma buran dan. Tokom emisije svađali su se žestoko sa Stanijom Dobrojević, a Maja joj je u jednom trenutku pobacala stvari, otkinula cipele, a onda joj je Stanija uzvratila žestokim prozivkama i uvredama.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita pitanja gledalaca

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

LJUBAVNE IGRARIJE ISPOD POKRIVAČA: Stefani i Munja se prepustli čarima jorgan planine (VIDEO)

Zadruga

POKAZAO ŠTA UME KUKOVIMA ISPOD POKRIVAČA: Maja i Asmin sve nesuglasice rešili planinom ispod pokrivača! (VIDEO)

Zadruga

ZATRESILI SE ZIDOVI IZOLACIJE: Aneli i Luka se prepustili strastima ispod jorgan planine (VIDEO)

Zadruga

NE MOGU DA OBUZDAJU STRASTI! Janjuš i Aneli se prepustili emocijama ispod JORGAN PLANINE! (VIDEO)

Zadruga

RASPLAMSALI PLAMEN STRASTI: Maja i Asmin sve svoje probleme rešavaju ispod jorgan planine! Ni ovo jutro nisu preskočili! (VIDEO)

Zadruga

NAKON SVAĐE SVE JE SLAĐE! Stefani i Munja prepustili se čarima JORGAN planine i time ozvaničili POMIRENJE!