Sve probleme rešili ispod pokrivača! Maja i Asmin se prepustili čarima jorgan planine, pred punom spavaćom sobom (VIDEO)

Njih dvoje svakodnevno imaju intimne odnose i mnogi tvrde da se ispod jorgana najbolje slažu, s ozbirom na to da tokom dana svađaju više puta.

Iako učesnici još uvek nisu spavali, Maja Marinković i Asmin Durdžić zavukli su se ispod posteljine u svom krevetu u spavaćoj sobi.

Oni su se i ovoga puta prepustili intimnim odnosima, pa se po pokretima moglo videti da se ispod odigrava zaista vrela akcija.

Podsetimo, Maja i Asmin su imali veoma buran dan. Tokom emisije svađali su se žestoko sa Stanijom Dobrojević, a Maja joj je u jednom trenutku pobacala stvari, otkinula cipele, a onda joj je Stanija uzvratila žestokim prozivkama i uvredama.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Autor: R.L.