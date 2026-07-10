Neka čuje narod, izvinjavam se tebi i tvojoj porodici! Asmin konačno potpuno zgazio ponos, pogazio sve principe i Maji uputio ove reči! (VIDEO)

Danas su imali novu turu raspava, a pre nekoliko dana uputili su jedno drugom najjezivije uvrede ikada. Tom prilikom nisu preskočili ni porodice, pa je tako Asmin psovao Takija, dok je Maja svšta rekla na račun njegovog oca i sestre.

Kada su svi njihovi cimeri već bili u dubokom snu, Maja Marinković i Asmin Durdžić iskoristili su priliku da porazgovaraju o svom odnosu i da kažu jedno drugom sve šta misle.

- Je l' te povredio ovaj klip - pitao je Asmin.

- Ne, ti si mi nakačio budalu na vrat - rekla je Maja.

- Je l' sam te ja terao da uđeš u vezu - naveo je Durdžić.

- Da, nisam ušla na silu, ali nema šta šest meseci nisi radio. Ona mene konstantno vređa. Ti nisi bio zauzet kad si ušao sa mnom u vezu - rekla je Maja.

- Mene su emocije vodile ka tebi, a ako se kaješ imaš priliku da odeš. Šta treba da te gledam nesrećnu pored sebe, ja zaštitnik žena.

- Nemam živaca više, da me neko vređa svaki dan, da mi vređa oca, neću se smiriti, ići će gola ovde - rekla je Maja.

- Znaš zašto sam ti oprostio u deset ujutru, video sam ti u očima tugu, žal, pokajanje, zato sam rekao neka je, pusti je. Kad sam seo s tobom na zidić... Znao sam da si istrošena, kunem ti se, volim te, i sve sam iskren prema tebi bio. Kad sam te vređao, video sam u tvojim očima tugu, za sve se kajem. Neka čuje narod. Ti ne moraš meni da se izviniš, ja se izvinjavam prvo tebi, pa tvojoj celoj porodici, za svaku svoju reč. Mene boli k*rac da li me voliš ili ne voliš, da li si iskrena, a bitno mi je da sam ja prema tebi bio iskren. Znaš zbog čega sam gazio svoju muškost i svoju porodicu, jer vidim u tvojim očima slabost, bol, žal. Shvatio sam da si satrana od bivših. P*šao sam po sebi, po svojoj muškosti, ali znam da ne bi izdržala da budem sa drugim ženama, ponižavala bi se možda gore nego sad. Razbijala bi glave sebi i ženama. Ovde sam mogao da ispadnem Bog. Bilo mi je bitnije tvoje zdravlje nego moj ponos - rekao je Asmin.

Autor: R.L.