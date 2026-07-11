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Pokušava da manipuliše: Stanija urnisala Alibabu prozivkama, provalila njegovu taktiku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija Dobrojević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića ove noći.

Naime, ona je govorila o svom osmehu sa Asminom Durdžićem i tom prilikom ga žestoko oblatila.

- Stanija, šta je tebi rekao Asminov pogled? - upitao je Darko.

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- On manipulacijom pokušava da me uvuče u svoj mulj i svoje dno. Ja sam rekla Dači sve Asminove buduće korake, a ja nemam potrebu da razgovaram s njim ovih dana. On je mene sačekao toliko samouveren i miran, gledao me i nasmejao mi se u lice. Ja sam bila u šoku, nisam mu vratila osmeh u lice već sam spustila glavu. Ja sam davno preležala boginje inaćenja - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da je jedan vaš pogled mnogo gledaniji od njegovog i Majinog životinjskog s*ksa? - upitao je Darko.

- Koga zanima Maja koja već deset godina radi apsolutno sve isto? Naravno da ljude zanima naš odnos i to sve, to su i pokazali svi koji pričaju - rekla je Stanija.

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Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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