Bila je i ostala krpa i džoger: Stanija razvezala jezik i Maju verbalno sahranila argumentima! (VIDEO)

Stanija Dobrojević progovorila je o svađi sa Asminom Durdžićem i Majom Marinković.

Ona je istakla da je shvatila da je Maja Marinković njen fan i da je želela da bude ona, pa joj je zato i smuvala bivšeg dečka, Asmina Durdžića.

- Ja bih Asminu skinula masku i on bi mene oprao do kraja jer bi se izvinjavao i poricao sve. Maja kao Maja, nju svi znamo. Ona je želela po svaku cenu da bude ja jer ima poremećaj psihopate da nema svoj identitet. Ona misli da ulaskom sa Asminom u vezu da će mene da ponizi i uništi kao ženu, ali ništa od toga jer je uništila sama sebe. Asmin je najviše demolirao, a potom i sama sebe. Pokazala je da je krpa i džoger, ostala je isti akrep kao što je bila - rekla je Stanija.

- Da li je Maja upadom u Odabrane sprečila tvoje i Asminove pomirenje na početku ili neki razgovor? - upitao je Darko.

- Ne bi mogla da spreči pomirenje jer do toga nikad ne bi došlo. Ona je sprečila to da ja i Asmin ostanemo u dobrim odnosima kao bivši partneri - rekla je Stanija.

- Da li ostaaješ pri svom stavu da ćeš u nedelju reći sve o Majinim aferama s pevačima? - upitao je Darko.

- Da, sve ću izneti. Njen tata je mene prvi pljuvao kod mojih bivših momaka i sad mislim da me Maja više gotivila s njom - rekla je Stanija.

- Kako se osećaš kada ti Maja govori da pozdraviš batu i da će mu možda porasti kosica? - upitao je Darko.

- Maja je jedan monstrum, kao i Asmin. Udaraju mi tamo gde najviše boli, ali sad ću zamoliti moju mamu i mog brata da dođu na finale i da nikom ne pruže ruku - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš to što Maja kaže da ti je Asmin bitniji od mrtvog oca? - upitao je Darko.

- To je ona dokazala kada se j*bala sa Asminom nakon reči da je Taki j*bao. Ona tim izjavama govori isključivo o sebi - rekla je Stanija.

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Autor: N.P.