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Crna mamba pustila otrov: Staniji uzvratila nikad brutalniji udarac, pa razmišljala da je gađa jajima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč ove noći i Maji Marinković kako bi odgovorila na prozivke Staniji Dobrojević.

Maja je sve vreme rešetala Staniju Dobrojević prozivkama, a čak je u jednom momentu otišla po jaja kako bi gađala Sta﻿﻿niju Dobrojević ukoliko je bude prekidala.

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Foto: TV Pink Printscreen

- Pre nego što krenem išta da pričam moram da ti kažem da sam zaključila da Stanija sve što je pričala o meni, pričala je o sebi. Ona je ljubomorna apsolutno na mene, želi da ima moj život. Filip Car joj je rekao da mi vređa oca jer zna da sam tu najslabija. Ona nas uhodi, želi da nas diskvalifikuje. Ona je dubinski nesrećna žena i svoju sudbinu želi da prepiše meni. Svi kažu da joj diram pokojnog oca, naravno da joj diram kad ona mog živog sahranjuje. Kada je pušten klip sinoć, rekla sam da mi ona ništa nije kriva već Asmin. Rekla sam da ne poštuje svoju porodicu, a ona me molila da joj dam mog dečka - rekla je Maja.

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- U sredu si sve vreme ponavljala da ti Stanija nije adresa već danas, zašto si danas iskalila bes na njoj? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Otkad se desio osmeh, ona je pojačala tempo. Nije očekivala da ćemo se pomiriti, ona ne prestaje mene da vređa već sedam dana. Pošto neće da ućuti sve vreme, sad idem po jaja - rekla je Maja.

- Veštičaro jedna, na šta ličiš - rekla je Stanija.

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- Svi komentarišu da si sputala svoju reakciju na klip njega i Stanije samo da njoj ne bi pružila zadovoljstvo - rekao je Darko.

- Moja reakcija jeste blaga zato što sam ja prošle subote njega i njegovu porodicu unakazila. Da ja ovde nisam izgovorila šta sam izgovorila, do toga nikada ne bi došlo -

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se osećaš kada čuješ oed svog dečka da si nevaspitana klošarka ? - upitao je Darko.

- Pa dobro, ovde ne mogu da bude dama - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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