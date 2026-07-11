AKTUELNO

Zadruga

Ovo je kraj Asmina Durdžića: Matora aktivirala vređalicu i sahranila ga argumentima, on dotakao dno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić dobio je reč od voditelja Darka Tanasijevića kako bi progovorio o sukobu sa Jovanom Tomić Matorom.

Kako se Matoroj nije dopalo njegovo komentarisanje, odmah mu se suprodstavila prilikom čega ga je pref svim cimerima unakazila.

- Dragana šta te najviše zabolelo od svega što je Asmin rekao? - upitao je Darko.

pročitajte još

Ovako žestoka nije bila nikad: Matora sve surovija prema Alibabi, unakazila ga za sva vremena! (VIDEO)

- Mene od ovakve osobe ne može ništa da dodirne. Žao mi je samo kad dira Jovanu, a on treba da razmisli ko će njega da čeka posle rijalitija. Čula sam da je njegovu porodicu sramota da dođu ovde, a ja idem kod svojih roditelja jer nemam čega da se stidim - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne može Dragana da ustaje i komentariše da ja ne poštujem svoju porodicu. Ja sam njima dao mnogo na značaju - rekao je Alibaba.

- Mi smo tebi slepcu jedan dali na značaju - rekla je Dragana.

- Ona meni ne može da priča da ne poštujem porodicu, a ona strpala oca u starački dom. Ja nikad neću staviti oca u dom - rekao je Alibaba.

pročitajte još

On čuva svoje dostojanstvo, za razliku od žena koje mu USKAČU U KREVET! Jakšićka britka kao sablja, iznela svoj stav o Boginjinoj i Anđelovoj INTIMI:

- P*čko jedna, j*bem te u usta. Svi pričaju da se j*beš s Majom i ne tuširaš - rekla je Matora.

- Strpala si tatu u dom, beži tamo - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovako žestoka nije bila nikad: Matora sve surovija prema Alibabi, unakazila ga za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

Alibaba uzvraća udarac: Zbog ovih reči Aneli ne bi bilo dobro, otkrio da li će Uroša Stanića goniti na sudu

Domaći

U šoku jer su je cimerke osudile: Sofija progovorila o vezi sa Terzom, pa Milici PORUČILA OVO (VIDEO)

Domaći

Pokušava da manipuliše: Stanija urnisala Alibabu prozivkama, provalila njegovu taktiku! (VIDEO)

Domaći

Kupuje poršea, a priča da mu brat nema hleba da jede: Miona osula rafalnu paljbu po Ša zbog ovoga, priznala da li joj je on naneo modrice po telu (VID

Domaći

Tata joj se ponosi klipom: Kačavenda oplela po Sofiji, smatra da sa Terzom nešto nije u redu (VIDEO)