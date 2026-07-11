Ovo je kraj Asmina Durdžića: Matora aktivirala vređalicu i sahranila ga argumentima, on dotakao dno! (VIDEO)

Asmin Durdžić dobio je reč od voditelja Darka Tanasijevića kako bi progovorio o sukobu sa Jovanom Tomić Matorom.

Kako se Matoroj nije dopalo njegovo komentarisanje, odmah mu se suprodstavila prilikom čega ga je pref svim cimerima unakazila.

- Dragana šta te najviše zabolelo od svega što je Asmin rekao? - upitao je Darko.

- Mene od ovakve osobe ne može ništa da dodirne. Žao mi je samo kad dira Jovanu, a on treba da razmisli ko će njega da čeka posle rijalitija. Čula sam da je njegovu porodicu sramota da dođu ovde, a ja idem kod svojih roditelja jer nemam čega da se stidim - rekla je Dragana.

- Ne može Dragana da ustaje i komentariše da ja ne poštujem svoju porodicu. Ja sam njima dao mnogo na značaju - rekao je Alibaba.

- Mi smo tebi slepcu jedan dali na značaju - rekla je Dragana.

- Ona meni ne može da priča da ne poštujem porodicu, a ona strpala oca u starački dom. Ja nikad neću staviti oca u dom - rekao je Alibaba.

- P*čko jedna, j*bem te u usta. Svi pričaju da se j*beš s Majom i ne tuširaš - rekla je Matora.

- Strpala si tatu u dom, beži tamo - rekao je Alibaba.

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Autor: N.P.