Asmin je glavni problem: Aneli shvatila da je Filip folirao da zbog Nore neće vezu sa njom, Đukić ušao u crveno i zaurlao na nju! (VIDEO)

Ahmićeva i Đukić ušli u žestok sukob tokom emisije "Pitanja novinara", njeni iskreno dogovori noćas su ga doveli do ludila!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević pozvao je Aneli Ahmić kako bi sa njom razgovarao o njenom turbulentnom odnosu sa Filipom Đukićem.

- On je meni beg od svih problema i svih priča kad se zagrlim sa njim. Ja tad osetim kao da sam na sedmom nebu i kao da nisam ovde kad sam sa njim. Mene sve boli, a kad provodim vreme sa njim bude mi prelepo i zaboravim na realnost. Ja sad dok sedim razmišljam i sramota me je nekih stvari koje su se desile, a nisu vezane za Filipa. Ja se pripremam kako ću zbog cele sramote nadalje da funkcionišem. Ja kad sam sa njim kao da sam na sedmom nebu i kao da sam neka zaljubljena curica - govorila je Aneli.

- Koliko ti je prethodne noći teško palo njegovo poniženje tebe? - pitao je Darko.

- On je ponovo ponovio nešto što smo se dogovorili da takve stvari više neće da govori nego da ćemo da vidimo napolju. Mene je povredilo što je on tako reagovao jer on kao da mora da ponovi to. Njemu nije problem samo što ja imam ćerku nego i onaj tamo (Asmin) - dodala je ona.

- Strašno. Ovo je užas. Svi znaju šta je glavan razlog, a to je samo još jedan razlog - dobacio je Đukić.

- Tako nisi pričao u krevetu - rekla je Ahmićeva.

- Fanovi su shvatili iz vašeg razgovora nije dete problem nego treće lice, tačnije Asmin - dodao je voditelj.

- Ja sam uvek govorila da tu postoji nešto drugo i da meni mnogi gledaju na način koji su me ljudi predstavili i da njegovi roditelji recimo gledaju kako skačem sa Asminom.... To je tako dok mene neko ne upozna. On je ovde rekao da je Anita jedina osoba sa kojom će da uđe u vezu, a Anita isto ima dete. Neka se naljuti na mene i neka mi se više nikad ne obraća. Mi verovatno više nećemo imati više komunikaciju jer vidim da se on ljuti što ja pričam iskreno - nastavila je Aneli.

- Ja sad saznajem da je ona pričala da je nešto drugo problem i sad se to koristi jer sam ja to naveo kao jedan od razloga, a ne da je glavni problem. Mene boli k*rac ko tako misli, s*rem vam se na pitanja i na ko šta misli. Ona priča da je meni Asmin problem i neka njena prošlost. Ja se nerviram jer ona mene indirektno kanali. Ove njene fore da sam ja hteo da uđem sa Anitom u vezu, a to sam rekao mrtav pijan - besneo je Đukić.

- Ne, to si rekao ovde na pitanjima, a ja sam sedela blizu tebe. Završila sam svaku komunikaciju sa ovim čovekom i neka mi se nikad više ne obrača - dodala je Aneli.

- Što onda napolju nisam ušao u vezu sa njom? Ja ne mogu da se setim da sam to rekao. Ona hoće da nabije Asmina u priču i da se njega neko plaši, a ja sam ga naveo samo jer je on tu. Ona je imala priliku da osnuje porodicu od nule, a tako želim i ja. Imamo opciju da budemo prijatelji, u kombinaciji, a najmanje šanse u vezi. Pošto ona ne bi htela da se viđamo, onda je najbolje da budemo prijatelji. Ajde reci šta smo se mi dogovorili - nastavio je on.

- Nismo se ništa dogovorili - rekla je Aneli.

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Autor: A. Nikolić