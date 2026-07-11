Ponižavanje na finjaka: Luka žestokim komentarima zakucao Filipa za dno, Ivan ga brutalnom analizom unakazio kao nikad! (VIDEO)

Luka bez dlake na jeziku komentarisao ponašanje svog bivšeg najboljeg prijatelja i bez kočnice ga osudio zbog ponižavanja Aneli Ahmić!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević pozvao je Luku Vujovića kako bi on izneo svoje mišljenje o turbulentnom odnosu Aneli Ahmić i Filipa Đukića, za koji prethodnih dana nije imao uopšte lepe reči.

- Ja ako sam zaljubljen šta me briga da li neka žena ima šestiro dece? Ja sednem onda i pričam ili sebi ni ne dozvoljavam da se zaljubim. Anita je prvi put ovde saznala da Filip nije hteo da bude sa njom jer ima dete, a to je gledala dok je ona još bila napolju. Aneli je u pravu da je Filip rekao da je Anita jedina sa kojom bi ušao u vezu, pa je za Maju rekao da ima energiju kao nijedna, a onda i Aneli. On kao da se pravda za svaku jer neće iskreno da kaže - govorio je Luka.

- Ivan mi dobacuje da ga je Gastoz naučio svaki potez - rekla je Aneli.

- Pa nju Gastoz boli najviše jer mi je poslao čestitku - dodao je Đukić.

- Ja sam pokazao kad sam se zaljubio Anitu da ništa ne može da mi dođe ovde, pa sve i da kažu da je bila prostitutka 20 godina, mene ne zanima jer sam ja zaljubljen. Aneli želi ovaj površan odnos sa Filipom, ali ovde ide protiv toga. Ona isto stavom nije pokazala da želi da uđe u vezu. Filip je ovde bio jasan da ne želi da bude sa njom - nastavio je Vujović.

- Ti si Filipa sinoć lepo isponižavao i rekao si da misli da je šmeker jer menja ribe u 40 godina, a tvoja moć je jer čekaš dete sa osobom koju je on nekad ponižavao - dodao je voditelj.

- Ja danas drugačije gledam na sve. Ne kažem da je on ostao u 17. godini, ali mislim da mu nekako sve to imponuje. On kad kaže da mi to kao ne radimo napolju, ali ja to ne radim i mogu par devojaka da navedem za sve ove godine. Ja više uvažavam muškarca koji je ove sezone mogao da bude sa pet njih, a nije bio ni sa jednom nego ovo. Neko će da kaže da je ovo ljubomora, ali nije nego ja tako gledam - rekao je Luka.

- Ja živim tako dok ne nađem pravu, šta je problem? Ne zanima me kako on gleda, sve i da mi je ostao prijatelj ima pravo da misli tako - rekao je Đukić.

- On je samoživ čovek koji je iz mozga isključio da mu je Luka nekad bio prijatelj. On je asocijalna osoba, a socijalan je samo utorkom kad se napije i tad nas sve grli. Filip Đukić je govorio da smo ga terali da uđe u vezu sa Teodorom, a da bismo se sklonili rekao je da želi prvo da je upozna. Prošlo je skoro sedam meseci, upoznavao je Aneli i lično, a i samo posmatranjem. On je mogao da vidi da je neurotična i da nema kontrolu u raspravama, ona j*be mater svima, svakome će da kaže da je p*čka, a onda je mogao da je upozna i lično. Ovo samo znači da su oboje ili foliranti ili debili - rekao je Marinković.

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Autor: A. Nikolić