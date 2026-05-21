Učesnici odgovorili na sva goruća pitanja: Viktor se ježi na Minino klečanje i ponižavanje same sebe, Ivan i Vanja progovorili o svom odnosu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Od Draganine sestre koja te je prihvatila, kako ti kažeš, nisi dobila ni čestitku za svoj rođendan, niti poklon ua draganin rođendan, a tvoja prva rečenica posle toga je kako ćeš kupovati stvari za vašu bebu. Da li je normaln da se toliko ponižavaš i dozvoljavaš da te svaki put svi iskorišćavaju za novac i poklone? - glasilo je pitanje.

- Ona me je pozdravila i poslali su mi poruk za Novu godinu . Sad mi nije poslala čestitku što me je začudilo. Ne smatram da se ponižavam. Sa Sanelom imam kontakt, a sa drugom ne - rekla je Matora.

- Mina, zar nimalo nisi napredovala u odnosima sa muškarcima, još od vremena Đeksona. I tada si histerisala i molila za ljubav naredne sezone. Mlada, zdrava, prelepa čemu toliko ponižavanje i nepoštovanje same sebe? - glasilo je pitanje.

- Neka bude, ja se tako osećam - rekla je Mina.

- Ja ovaj rijaliti nisam gledao u životu. Svi su mi rekli da je Mina sad najgora u odnosu. Posle sam saznao da je ona isto to radila i u prošlim odnosima. Ne treba da dozvoljavaš da klečiš ovde. Ja kad sam video da je to utradila ja sam se naježio - rekao je Viktor.

- Napravila sam grešku i to hoću da ispravim - rekla je Mina.

- Ja njoih nisam nijednom komentarisao. Ovakvim ponašanjem puta šesto udaljava muškarca. Sama šeti sebi u svakom odnosu. Ona je živi fenomen u rijalitiju - rekao je Janjuš.

- Po čijem nagovoru si htela da smuvaš Anđela, a bila si luda za Filipom? - glasilo je pitanje za Boginju.

- Niko me ne nagovara. Evo sad ga svi vole, Aneli, Teodora - rekla je Boginja.

- Možda posotoje ljudi koji gasiraju to. Ne znam s kim šta priča - rekao je Anđelo.

- Pitanje za Draganu. Da li shvataš da to što nis navela Aneli i Uroša na anketi za osobe koji su najveć lažovi, da dokazuje sve što su pričali da si odlepila za Filipom - glasilo je pitanje.

- Baš sam to komentarisala sa Jovanom. To sam rekla Jovani pre ankete - rekle je Dragana.

- Šta ste tačno ti i Jovana pevačica pričale ispred kazina? - glasilo je pitanje.

- Ne znam ja sam bila baš pijana - rekla je Matora.

- Ne sećam se ni ja - rekla je Jovana.

- Miki kako komentarišeš Sarinu izjavu da si ti davno sve prokockao - glasilo je pitanje.

- Ona laprda i nju niko ovde ne shvata ozbiljno. Ne znam odakle to da je komentaruisala. Ona nije baš upućena u moju istoriju - rekao je Miki.

- Da li možeš da objasniš kada se opanak opapuči? - glasilo je pitanje.

- To je školski primer devojek koja dolazi iz malog mesta koja je željna pažnje. Površna je i malo plitka pa je našla Takija kao prečicu. On ju je doveo do medijskog prikazivanja - rekla je Vanja Prodanović.

- Je l' ste li vas dvoje opet u vezi? - glasilo je pitanje za Ivana i Vanju.

- Ne. Ljubili smo se. Nismo u vezi. Od onda kako nismo u vezi mi smo ostali u odličnom odnosu - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović