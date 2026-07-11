Šok preokret: Bora nakon rijalitija rešio da pegla situaciju sa Anastasijinom porodicom! (VIDEO)

Santana javno priznao da se pokajao zbog žestokih sukoba koje je imao sa Anastasijom zbog čega je rešio da nakon završetka "Elite" pokuša da razgovora sa njenim roditeljima!

Voditelj Jovan Ilić za sam kraj emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anastasijom Brčić i Borom Santanom. Njih dvoje su se poslednjih dana ponovo zbližili, a zbog brutalnih sukoba koji su imali i teških uvreda Santana je rešio da nakon završetka rijalitija pokušava da ispegla situaciju sa njenom porodicom.

- Super je, spustili smo loptu i družimo se. Gledamo pred kraj rijalitija da nam bude lepo. Njoj je ovih dana bilo loše, a ja sam hteo da budem uz nju - rekao je Bora.

- Cenim to, ali me je on i doveo do tih teških situacija. Napolju će svako da ide svojim putem i mislim da je tako najbolje - dodala je Anastasija.

- Ako budemo mogli da budemo u normalnim odnosima, ipak smo uradili i rekli mnogo loših stvari, pa ako možemo da budeo drugari. Svako će da ode svojim putem, a ako njeni budu popustili ja ću da ih okrenem. Ovo je rijaliti, nismo ni mi najgori, ali ako su drugi gori ne treba to da nam bude uteha. Naši problemi su za nas najveći. Ja preuzimam krivicu jer sam stariji. Sad pred kraj rijalitija ne želim da se svađam sa ljudima, a napolju se baziram na svoj posao i da popravim greške sa ljudima - nastavio je on.

- Teško da će moji hteti i čisto sumnjam - rekla je ona.

- Ne moramo da budemo zajedno, ali dosta stvari je rečeno u afektu da bismo jedno drugo povredili - dodao je Santana.

- Moj otac je takav da nikad neće preći preko nekih stvari, a majka možda i hoće. Ja sam žensko dete i njegovo prvo dete, pa znam da od te priče nema ništa - pričala je Anastasija.

- Ništa dobro nisam izvukao iz ovog rijalitija - rekao je Santana.

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Autor: A. Nikolić