Milena Kačavenda divljao kao nikad: Anđelo i Janjuš je uduženim snagama doveli do ludila, ona poliva i urliče iz petnih žila! HAOS (VIDEO)

Kačavenda žestoko zaratila sa cimerima i rešila da u cik zore nikome ne dopusti da spava!

Milena Kačavenda nastavila je da pravi haos u spavaćoj sobi u cik zore, a Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković doveli su je do totalnog ludila. Ona je urlala iz petnih žila i polivala vodom, a u jednom treutku umešala se i Dušica Đokić, pa se posvađala i sa njom.

- Janjuše, ja sam mislio da imaš neki autoritet prema svojim bivšim kombinacijama - rekao je Anđelo.

- Ljubavi, ceo dan nisam spavao - dodao je Janjuš.

- Mš u posteljinu koju sam ti platila, a ti p*čkopaćenik misli o mami - govorila je Milena.

- Milka, ajde da spustimo loptu jer imamo dovoljni godina da razgovaramo kao ljudi - rekao je Janjuš.

- Ceo orman ću da ti srušim da nađem drugi zmiju - dodala je ona.

- Ona hoće da te pipa, pa zato to i radi - dobacio je Anđelo.

- Ajde samo probaj da staviš gumenu zmiju - govorila je Kačavenda, a onda ih ispolivala vodom.

- Ajde odj*bi kad ti kažem - umešala se Dušica i počela da urla na sav glas.

- Šta se javljaš ti, štrokava? Lezi dole, sidašice jedna - rekla je Kačavenda.

- Janjuše, ako je ostalo nedeljnu dana do kraja da li ona može da izgubi dvonedeljni? - pitao je Anđelo.

- Evo kako Anđelo Ranković kaže, da li ti je drago? Ti ćeš da mi platiš napolju - rekla je Kačavenda.

- Hoću lečenje - dodao je Ranković.

- Otkad ti se dopada moj sin? - pitao je on.

- Dopada im se moj k*rac, ti si im pokazivala. Valjda bi bacili telefon - govorio je Anđelo.

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Autor: A. Nikolić