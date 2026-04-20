Bora nastavlja s monstruoznostima! Opet napao Boginju, pa udario najniže: Pop ti je oživeo mamu, živela ona sto godina (VIDEO)

Haos u cik zore!
Tanja Stijelja Boginja ušla je u sukob sa Borom Santanom u cik zore, te je tako obezbeđenje sve vreme stajalo pored njih.
- Koji krevet bre?! Izbacila si Anastasiju, kao spava s Popom tu - rekao je Bora.
- Niko neće spavati, evo videćete - rekla je Boginja.
- Lažove jedan - rekao je Bora.
- Šta si se uzbudio pi*ko?! Je l' smradino?! Dobio si možda neke informacije - rekla je Boginja.
- Dobio sam informacije da ti je Pop oživeo mamu, našao ti je mamu, živela ti mama sto godina - rekao je Bora.
- Nema spavanja Boro - rekla je Boginja.
Autor: Nikola Žugić