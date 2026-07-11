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Pozvali smo Mevlidu nakon što je Asmin molio Boga da Maju sačuva od nje i Mustafe: Evo šta nam je rekla

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danima unazad, spekuliše se o tome kako će nakon što obavi razgovor sa svojom porodicom oni reagovati na njegov odnos sa Majom Marinković zbog gnusnih reči koje je izgovorila na račun čitave porodice Durdžić.

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića prate brojne turbulencije. Naime, njihovu vezu prate brojne svađe, ispraćene žestokim rečima, a ono što je mnoge šokiralo je vređanje porodica. Tokom emisije ''Pitanja novinara'', on je istakao da je veoma uplašen kada je reč o reakcije njegovih najmilihih, te i da se svakodnevno moli da se strasti slegnu i da njegova porodica ne reaguje burnu, zbog svega što im je Marinkovićeva izgovorila u trenutku revolta.

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Portal Pink.rs kontaktirao je njegovu majku Mevlidu Durdžić, kako bi saznali kakav je njen stav o svemu ovome.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Mevlida je istakla da neće vršiti na pritisak na svog sina, kao i da se neće mešati u dalji tok njegove emotivne veze sa Majom.

- Meni je moj sin najpreči, a njegov izbor je njegov izbor koji mi moramo da prihvatimo. Izbori do sad bili su mu promašaj a ne može nikog da krivi jer ga niko u izborima nije ni podržavao, ni sprečavao. Meni nije teško prihvatiti njegov izbor, jer moj muž i ja nismo ziveli kod svekrve i svekra, pa ni Asmin sa svojim izborima neće ziveti kod mene, tako da nemamo problema sa tim. Dakle, bez strahova, moj muž i ja smo kulturni, ne napadamo i ne grizemo. Nek se opuste i uŽivaju sa svojim osećanjima - istakla je Mevlida.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

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