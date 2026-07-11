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ELITNI VREMEPLOV! Sa šest godina je počeo da svira harmoniku, rijaliti učešće su mu obeležili brojni emotivni brodolomi, a danas važi za VRHUNSKOG ZABAVLJAČA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bora Santana, jedan je od najaktuelnijih učesnika “Elite 9”, već godinama važi za odličnog zabavljača, pevača i harmonikaša. Malo ko zna da je njegova ljubav prema muzici počela još u detinjstvu harmoniku je počeo da svira sa samo šest godina, kada je dobio svoj prvi instrument.

Bora Santana jedan je od učesnika ''Elite'' koji godinama unazad intrigira javnost, kako svojom pojavom, tako i brojnim talentima koje poseduje. On ne krije da je u dušu veselja, te i da ne bi mogao da zamisli život bez muzike i igre. Danas je blizak prijatelj sa brojnim pevačicima sa naše javne scene, među kojima je veoma poštovan i cenjen, upravo zbog pozitivne energije, koju širi gde god da se pojavi.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Portal Pink.rs došao je do fotografije koja to najbolje potvrđuje. Na njoj mali Bora sa osmehom pozira držeći harmoniku u rukama, a već tada se moglo naslutiti da će muzika postati njegov životni poziv.

Foto: Instagram.com

Od dečaka koji nije ispuštao harmoniku iz ruku do rijaliti zvezde i jednog od najprepoznatljivijih učesnika “Elite 9”, Bora je ostao veran svojoj najvećoj ljubavi muzici.

Autor: S.Z.

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