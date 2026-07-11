Matora urnisala Asmina, priznala da će ga TUŽITI, pa žestoko potkačila: Verujem da je rekao da je Mustafa VARAO Mevlidu (VIDEO)

Danima unazad Jovana Tomić Matora i Asmin Durdžić imaju žestoke verbalne rasprave, u kojima svašta izgovaraju jedno drugom.

Naredni gosti voditeljskog para Milene Kačavende i Dače Virijevića u emisiji ''Sa mesta splačina'' bili su Jovan Tomić Matora i Asmin Durdžić.

- On je govorio razne gadosti, ali kada je rekao da je moja drugarica Ermina rekla da je moja mama umrla od sramote, nisam mogla da verujem na šta je on spreman. Ermina je bila uz moje svakodnevno, nikada tako nešto ne bi rekla. On je spreman da slaže i ne trepne, samo da bi nešto dobilo da težini. Ciljao je na to da me povrede njegove reči. Ove godine imam iskustvo i znam šta mogu od koga da očekujem. Ranije je svašta nešto umelo da me povredi, ali sada gledam ko mi šta govori. Mene mogu da vređaju, ali da mi vređaju najmilije ljude i da govore kako je moja majka umrla od sramote, kao što je meni Asmin rekao. Svako će na sudu da završi, ko mi najvestije nešto bude vređao. Ja ću da mu govorim sve ono što je njemu Maja izgovarala. Kako smo mi onda svi gori od Maje?! Mi svašta treba da očekujemo od njega, a on je sebe unakazio. On govori da su se Dragani odrekli roditelji, a on dete nije video godinama. Da Asminu nije Nene, on reč jednu nikome ne bi rekao, jer on je toliko slobodan zbog toga što je ima. Znam da je Nena osoba koja uvek brani ljude o kojima ima dobro mišljenje. Verujem da je Asmin rekao Maji da je Mustafa varao Mevlidu. Ne verujem da je Mustafa, daleko bilo imao nešto sa svojom ćerkom, ja sam to ponovoila bila samo Majine reči, koje mu je izgovorila, a koje su užasne. Šta ćemo s tim što je prešao preko toga svojoj devojci?! - rekla je Matora.

- A šta ćemo o tome što je Asmin rekao da ima neke klipove na kojima su Maja i Taki radili neke stvari?! - upitao je Dača.

- Ne verujem. Čula sam da ima klip gde se Maja i Taki svađaju. Pominjala se neka rasprava, da je to snimljeno - kazala je Matora.

Autor: S.Z.