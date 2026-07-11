SMEH DO SUZA! Uroš, Dača i Milena napravili urnebesan SKEČ u emisiji SA MESTA SPLAČINA! (VIDEO)

Njih troje su napravili pošalicu, te su za cilj imali da okrenu na šalu emisiju, a učesnici su se u tom trenutku veoma nasmejali!

Uroš Stanić je u emisiji ''Sa mesta splačina'', prokomentarisao odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Porodica mu nije svetinja, samo vagina. Pokazao je ko je i šta je i svoje pravo lice. Mnogo se podudaraju priče Maje i Aneli, verujem da postoje stvari koje su istina - istakao je Uroš.

- Uroše, ajde sada da nam pokažeš kako se koristi ulje Pinkolino. Namaže se, dođe do odnosa intimnog, a kako onda ako se desi nepredviđene okolnosti, tokom intimnog čina? - upitala je Kačavenda.

- Evo, dolaziš kod mene na prijem, a ja krenem odmah da intervenišem - kazao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.