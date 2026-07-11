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EMOTIVNIJA NEGO IKAD! Stanija se obratila Mevlidi, pa istakla da je za sva vremena raskrstila sa Asminom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija je istakla da je definitivno i emotivno raskrstila sa Asminom, pa se potom obratila njegovoj mami.

Stanija Dobrojević bila je naredna gošća u emisiji ''Sa mesta splačina'', te je progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja bi meni sve ukrala. Ona bi mi i identitet uzela da može, ne može da podnese moju pojavu, ni kada sam bila fikus za učesnike, ona to nije mogla da podnese . Asmin je koleteralna šteta. Asmin je nju razvalio kao kantu. Asmin je toliko unakazio svoju porodicu, kao što je i Maja njemu unakazila porodicu. Meni je žao, sigurno plače kod kuće. Ona je bolesna žena, koja je imala dosta operacija, podigla troje dece. Čim me je videla, ona je meni ispekla palačinke, ona je prava jedna domaćica, ali mora da bude svesna da je njen sin unakazio mene i moju porodicu, on je za mene mrtav. On je za mene vazduh, mrtvo telo - kazala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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