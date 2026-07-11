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Maja Marinković trudna? Asmin je hitno tera da uradi test, Taki i Durdžići dobijaju unuče? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njihove svađe ne prestaju da šokiraju takmičare "Elite", ali i publiku najgledanijeg rijalitija u regionu.

Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su žestoku svađu u pušionici,a obezbeđenje ih je sve vreme pratilo u stopu kako ne bi doško do fizičkog okršaja.

Tokom svađe Maja je sve vreme kukala da joj je muka, a Asmin joj je više puta ponovio da uradi test za trudnoću jer je možda u drugom stanju.

Durdžić je tokom celog dana bio besan jer

- Je l' treba da te vređam i ponižavam? Da li želiš to? Pusti me na miru - besneo je Asmin.

- Neću, nema napolje - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je muka - rekla je Maja.

- Boli me k*rac idi radi test za trudnoću jer si možda trudna. Da li na to aludiraš? - govorio je on.

- Ne, nego sam gladna. Da li ćeš mi napraviti da jedem? - rekla je ona.

- Ne, imaš hleb i paštetu i jedi. Ti sad biraš Kačavenda ili ja - pričao je Asmin.

- Ti. Zar nisi rekao da sam ja slobodna devojka? Ljubi svoje mače - pričala je ona, a on ju je odmah ljubio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kunem ti se da mi je muka - rekla je Maja.

- Idi radi test za trudnoću - ponovo je on.

- Ma nije to, nego sam gladna. Ajde da pržimo jaja - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

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