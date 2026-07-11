KARAMBOL: Asmin van sebe, Maji najavio novo smeškanje sa Stanijom! Obezbeđenje ih prati u stopu, ne mogu da se obuzdaju (VIDEO)

Ljubavni par danas ponovo ima mnogo problema i tokom celog dana ne prestau da se svađaju!
Maja Marinković i Asmin Durdžić danas su žestoko ratovali, a iako su na trenutak spustili loptu mir nije dugo trajao i došlo je do nove brutalne svađe.
Durdžić je iz petnih žila urlao na Maju, a onda mu je pukao film i zapretio joj je da će ponovo da ide da se smeška sa Stanijom Dobrojević zbog čega je ona totalno poludela. Obezbeđenje je sve vreme bilo uz njih i pratilo ih u stop kako bi sprečilo ako pokušaju fizički da nasrnu jedno na drugo.
- Ući ćemo u sukob veći nego ikad, a ti samo još jednu reči progovori - urlao je Asmin.
- Ti si bolestan. Da li ću ja sad svaki dan ovo do kraja da slušam? - pitala je Maja.
- Ne, nećeš imati komunikaciju. Ti nisi demantovala Matoru, Draganu i Kačavendu. Ja sam sve kulirao dok ti nisi imala komunikaciju. O čemu mi raspravljamo i šta ti upoređuješ? Od čega ja vadim svoje d*pe? - govorio je on.
- Od osmeha - rekla je Maja.
- Hoćeš sad ponovo osmeh? Vodite je u zatvor - pričao je Durdžić.
- Hoćeš da ideš da se k*rvaš, znam ja šta ti radiš - rekla je ona.
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Autor: A. Nikolić