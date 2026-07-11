Pljušte poljupci na sve strane: Anastasija i Bora u ljubavnom zanosu zajedno dočekali jutro, više ne mogu da se obuzdaju! (VIDEO)

Po svemu sudeći nema problema preko kog ovaj par ne može da pređe, a sve zanima da li će stvarno uspeti da održe mir sve do kraja devete sezone najgledanijeg rijalitija u region!

Anastasija Brčić i Bora Santana imali su jednu od najturbulentnijih veza tokom devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. Njih dvoje su jedno vreme bili najbrutalniji neprijatelji koji su se strašno vređali, ali izgleda da su sve to uspeli da ostave iza sebe i svom odnosu pruže još jednu šansu.

Iako za crnim stolom oboje ističu kako od njihove veze neće biti ništa kad se rijaliti završi situacija je totalno drugačija kad se sklone od svojih cimera i uživaju u intimi.

Večeras su se nakon emisije "Pitanja novinara" zavukli u pab "Prijatelji",a kad su legli u krevet strasti su opet preovladale. Naime, njih dvoje su se sve vreme mazili i ljubili kao u danima kad su bili u najvećoj ljubavi.

Iako su i večeras rekli kako su samo prijatelji koji žele da kraj rijalitija dočekaju zajedno bez problema, sukoba i uvreda, izgleda da ipak imaju problem da javno kažu koliko im je stalo jedno do drugom, a da li od ovog para ima nešto i nakon kraja devete sezone "Elite" ostaje da pratimo u danima koji nam dolaze.

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Autor: A. Nikolić