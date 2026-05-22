VIŠE OD DECENIJE u rijalitiju nije ovo doživeo! Mića ovoj učesnici nikada neće oprostiti GNUSNE OPTUŽBE! (VIDEO)

Ne može da joj pređe preko ovoga.

Odabrani danas nominuju, a sledeći je reč dobio Terza koji je nominovao Boru, a potom je glasao i Lepi Mića.

- Luka je moj drugar, rado bih ga poslao u izolaciju da ohladi glavu i dođe malo sebi, jer bi trebalo mnogo drugačije da razmišlja u ovoj situaciji, i ja sam se drugačije ponašao kad sam saznao da je Milica trudna. Poslaću Boru, čoveka koji mi je najgore stvari rekao za dete, uvredio mi oca, on je častan i pošten čovek, radi u državnoj instituciji, nadam se da ćete ga tužiti. Keva mi se stresira kad čuju neke stvari. Mogao sam i Asmina da nominujem, ali ove nedelje ću nominovati Boru, koji mi je rekao sve najgore - rekao je Terza.

- Ja sam imao dosta sukoba zadnjih mesec dana, ali najupečatljivija svađa bila je sa Anastasijom, kad mi je rekla da onanišem na devojke ovde. O Asminu mislim sve najgore, on je izgubio ovde sve što je mogao, od njega mi ništa nije iznenađujuće, ali od Anastasije me je to iznenadilo. Preko nekih stvari preći ne mogu, u poziciji sam da ne mogu nikog da pošaljem u izolaciju, zato ću glasati za Anastasiju, mislim da treba malo da se opameti - rekao je Mića.

Autor: R.L.