Poslala me u izolaciju, uzela Anđela... Aneli prevrće očima na Jakšićku, ne veruje kakav NOŽ U LEĐA JOJ JE ZARILA! (VIDEO)

Neće joj preko ovoga preći.

Ovog jutra Aleksandra Jakšić pozdravila je Aneli Ahmić i upitala je da li je nešto pojela, a Aneli je odmah krenula da se ljuti.

- Čuj "gde si mala", poslala me u izolaciju, uzela Ađela za omiljenog. Sve planski napravljeno, jer misle da će završiti u odabranima - pričala je ona.

- Ma mentorlka - navela je Teodora Delić.

- Što ne volim te rijaliti igre - konstatovala je Ahmićka.

- Zato što mi je rijaliti ispred svega - rekla je Teodora.

- Da ne bi slučajno ja i Anđelo - rekla je Aneli.

- Ona tebe ne može očima da gleda, a sve cici mici - rekla je Teodora.

