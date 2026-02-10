Poslala me u izolaciju, uzela Anđela... Aneli prevrće očima na Jakšićku, ne veruje kakav NOŽ U LEĐA JOJ JE ZARILA! (VIDEO)

Neće joj preko ovoga preći.
Ovog jutra Aleksandra Jakšić pozdravila je Aneli Ahmić i upitala je da li je nešto pojela, a Aneli je odmah krenula da se ljuti.
- Čuj "gde si mala", poslala me u izolaciju, uzela Ađela za omiljenog. Sve planski napravljeno, jer misle da će završiti u odabranima - pričala je ona.
- Ma mentorlka - navela je Teodora Delić.
- Što ne volim te rijaliti igre - konstatovala je Ahmićka.
- Zato što mi je rijaliti ispred svega - rekla je Teodora.
- Da ne bi slučajno ja i Anđelo - rekla je Aneli.
- Ona tebe ne može očima da gleda, a sve cici mici - rekla je Teodora.
Autor: R.L.