PLJUŠTE TEŠKE REČI! Bora i Boginja ponovo zatresli crni sto, Santana se NE GASI! (VIDEO)

Da li će do kraja ovako?

Lepi Mića podelio je srednji budžet Tanji Stijelji Boginji, a onda je nastala nova svađa nje i Bore Santane.

- Boginja, srednji budžet, ti si između srednjeg i velikog. Draga si mi i slabost si mi, zameram ti dosta stvari, ali ne mogu protiv sebe, draga si mi, prirasla si mi srcu. Radiš jako loše stvari, za sve treba dvoje i za vezu i za svađu. Bori sam zbog tebe rekao svašta, a onda vidim da ti... - rekao je Mića.

- Stigla ga je karma, uopšte ga ne žalim - rekla je Boginja.

- Ma j*bem li ti mater - vikao je Bora.

- On meni govori da idem da čistim mami i tati oko grobova, ja sa njim mogu verbalno, napolju ćemo po sudovima - rekla je Boginja.

- Ćoravo g*vno najveće si zlo u ovoj kući. J*bem ti svaku sliku mame i tate - vikao je Bora.

- Ja mogu da izdržim sve, a ti to nećeš napolju moći da izdržiš. Nisam ti ja kriva što te Kemez tužila i što ćeš u zatvor - rekla je Boginja.

Autor: R.L.