OBEZBEĐENJE OPKOLILO LUKU! Gađao Daču jogurtom, HAOS TRESE CRNI STO! (VIDEO)

Nema kraja!

Naredno pitanje stiglo je za Anitu Stanojlović, a gledaoce je interesovalo kako ona reguje na izjavu Aneli Ahmić da može da ima Luku Vujovića kad god to poželi.

- Neka izvoli neka proba, moj dečko će dokazati da ne može, ja smatram da ne može za tri života da ga vrati jer sam na svim poljima bolja od nje - rekla je Anita.

- Naravno, ne bih rekla da ne mislim to, ali ja ne želim to trenutno - rekla je Aneli.

- Ne može, širila je noge po hotelu - rekla je Anita.

- I tad je hteo da joj oprosti - dodala je voditeljka Maša Mihajlović.

Potom je došlo do žestoke svađe između Luke i Dače.

- Mama i baba ti je prostitku, dođi sa tatom da te j*bem sa tatom - urlao je Luka.

Vujović ga je gađao preko stola a obezbeđenje je odmah uletelo u Belu kuću.

Autor: R.L.