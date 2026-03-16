ŠOK ZA SAM KRAJ: Murat brutalno ponizio Anastasiju, dao joj mali budžet i rekao da od veze nema ništa! Santana odmah odrešio kesu, LETE PARE (VIDEO)

Mnogi od njega nisu očekivali da će se ovako dobro snaći!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Murata.

- Dosta ljudi ovde ne kapira tvoje fore. Dižu te sve više da komentarišeš jer si iskren, ne spuštaš loptu i govoriš svoje mišljenje, ali ti možeš to još da dodaš - rekao je Murat Saletu Luksu.

- Jovana, smatram kao i kod Boginje da imaš talenat i kapacitet da budeš jak komentator, ali ti kad kreneš da pričaš previše to smara. Kad previše pričaš ja gubim koncentraciju. Ti ovde nemaš cilj, a kad bi imala bilo bi ti 10 puta lakše. Ti si pametna žena koja ima fakultet i priča drugi jezik - govorio je on o advokatici.

- Rado, ti ovde tražiš kadar. Treba da se fokusiraš na pevanje i na svoj cilj. Ti možeš da budeš poznata bez i da radiš ovakve stvari i da imaš ovakvo ponašnje. Fokusiraj se na radio i moninacije to je zanimljivo. Tvoje ponašanje koje radiš na silu i kad se svađaš na silu sa tim se ne slažem. Naš odnos je dobar od početka, gotivim te i zbog toga ti dajem od mog budžeta - govorio je Murat.

- Vanja, tvoj odnos sa Janjušem je iskren ali on neće da ulazi u ozbiljnu vezu. On tera inat da bi vređao Kačavendu. Ti više nećeš da imaš odnos sa Kačavendom. Mislim da si jedna od najpozitivnijih osoba u kući - rekao je Murat Vanji Živić.

On je sve šokirao jer je dao Anastasiji Brčić mali budžet.

- Nemam još poverenje u nju. Ona je došla pre 10 dana kod Bore u rehab i rekla da ima potrebu da priča sa njim, a on ju je pre toga najstrašnije vređao. Ti si isto kriva, a ne samo on. Prošlpg ponedeljka si pomagala Urošu da pravi poklon Bori, a znaš kako se ponaša kad je on besan. Ja zbog toga neću da ulazim u vezu. Nijedna osoba u kući ne može da utiče na moj odnos sa Anastasijom. Budemo videli kako će da bude. Ona igra na dve strane. Ja sam nekad naivan i glup. Ništa ne radim na silu i samo radim po osećaju - pričao je Murat.

- Evo 2000 od mene za Anastasiju - poručio je Bora.

Autor: A. Nikolić