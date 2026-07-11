U čestitki ti je napisao... Ivan siguran da je Filip od Gastoza prepisao taktiku za pobedu i da se svim silama bori za krunu Elite 9! (VIDEO)

Ivan je izneo svoju teoriju da je Đukić od prošlogdišnjeg pobednika Nenada Marinkovića Gastoza prepisao taktiku za pobedu i da se sad svim silama bori da na kraju najgledanijeg rijalitija u regionu završi na tronu.

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Njih gost je i dalje bio Filip Đukić, a Luka Vujović i Ivan Marinković su bez dlake na jeziku komentarisali njegov turbulentan odnos sa Aneli Ahmić.

- Ti si rekao da smo mi svi foliranti i da ti ovde radiš sve što i napolju. Da li bi napolju radio isto što i ovde? - pitao je Luka.

- Rekao bih isto. Mi se napolju možda ne bismo zaljubili jer ne bismo provodili toliko vremena zajedno - rekao je Đukić.

- Najjače je kako Luka savetuje i ispituje Filipa, a to nema smisla. Ovo je prešlo sve granice i ovo je vređanje inteligencije. Sad sam sad skoro siguran da Filip ima proveren sistem Gastoza, a sinoć je čak rekao i da nas boli Gastoz. Ako ja pomenem moju kevu da li ona mene boli? On je tebi napisao da ne daješ drugome njegovu krunu, što znači da ti je dao instrukcije. Poznato je da on ima to toplo hladno sa devojkama, kao što je prošle godine unakazio Anđelu. Aneli nije ništa bolja da se mi razumemo, nego su isti. Ja sam bio na Filipovoj strani i mislio sam da je zaljubljen, a sad to više ne mislim. On je sinoć posle emisije otišao da sedi na klupi, a svi koji su prošli su prevrtali očima. To je isto proveren sistem jer zna da se u tom momentu snima - komentarisao je Ivan Marinković.

- Što ste onda druže ljudi sa mnom ako imaju takvo mišljenje? - pitao je Đukić.

- Ti si mene degradirao jer nisam u temi, a to ne znači da ja nemam rekacije. Ti bi voleo da mi koji primećujemo nešto ne reagujemo - dodao je Ivan.

- Gastoz je moj prijatelj koji je poslao čestitku, a kažeš da mi je dao taktiku? Nas dvojica smo poslednji put zajedno bili u rijalitiju 2015. godine - govorio je Filip.

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Autor: A. Nikolić