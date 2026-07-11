Danas nema ko nije napljuvao Aneli i Filipa: U radiju se napravila kolona ljudi koji jedva čeka da oplete po njihovom odnosu (VIDEO)

Više niko nema razumevanja za odnos Aneli i Filip, bez dlake na jeziku otkrili šta misle o njima!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Oni su ugostili Marka Janjuševića Janjuša, Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić koji su hteli da iznesu svoje mišljenje o odnosu Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Vi možete da se sprdate sa našim odnosom do sutra. Jasno je da nije ni meni, a ni njemu svejedno. Ja sam govorila da je folirant jer mi je to odbrambeni mehanizam, a sad to ne želim da kažem jer znam da mu je stalo do mene, ali će da ga prođe kad izađemo jer me više nikad neće videti - govorila je Aneli.

- Dva slušamo smo slušali isto i to se vrti. Mlada damo, malopre si dobro rekla jednu stvar, da ste zaljubljeni jedno u drugo i baš tako ste zaljubljeni. Ja ne mogu da slušam da žena od 37 godina prihvata sve ovo i da ništa neće da kaže. Njima sve ovo odgovara - pričao je Janjuš.

- Ne prihvatam, imala sam pravo da mislim da će biti drugačiji. On je sujetan i ljubomoran - dodala je ona.

- Ovo je klasično foliranje. Filip je jako zabavan momak za decu od osam godina. Filip je momak koji nije uopšte loš momak i zato se družimo, ali sam ga ovde upoznao pravog. Ima situacija u kojima je on dobar momak, a ima i situacija u kojima mi nije jasan i pravi kontra efekat. Ja vama želim svu sreću i verujem da ćete da uspete u životu. Moja pretpostavka je da ćete u petak da uđete u vezu, samo par dana pred finale - nastavio je Janjuš.

- To si namerno rekao da se ne bi desilo, vi sve lepo uništite. Vi ste unapred rekli da smo foliranti ako uđemo u vezu i vi ste nama presudili - rekla je Aneli.

- Filipove reakcije nisu iskrene, ovo je bora za plasman. Meni je bilo smešno kad je rekao da Lukin komentar ima težinu, a onda je sinoć rekao da ga ne zanima - rekao je Bebica.

- Ako si u nekog zaljubljen ne možeš da kažeš da smo mi krivi. Naravno da ćeš da uđeš u odnos, ako si zaljubljen i ako kažu da oni ne mogu da izdrže jedno bez drugog - dodala je Teodora.

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Autor: A. Nikolić