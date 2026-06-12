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BOLI GA JER JE U ODNOSU SA NJEGOVIM DRUGOM: Dača optužio Luku da iz njega isijava sujeta jer je Aneli pored Filipa: MRZI JE ZBOG NJEGA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević prokomentarisao je u emisiji ''Gledanje snimaka'', žestoku raspravu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče klipa svađe Aneli i Luke, u fokusu su bili oni, koji su se raspravljali. Jasno bi se videlo sad, da je on taj koji se pali na njene uvrede. Ona ne treba da pecka, to je ružno, ali je ona slobodna, a on ima trudnu verenicu. On automatski uvlači i trudnu verenicu, jer se svađa sa svojom bivšom. Namerno je želeo da izazove sukob. Luku boli želudac jer je ona pored Filipa i što je u nekom odnosu sa Filipom. Mrzi je zbog Filipa - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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