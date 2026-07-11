Puče prijateljstvo i ništa od pomirenja: Mina za sva vremena odjavila Boru Santanu, on joj žestoko odgovorio na najavljenu krivičnu prijavu (VIDEO)

Iako su godinama bili najbolji prijatelji nakon poslednjeg sukoba ne želi više nikad da bude bliska sa njim!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Njihovi gosti bili su Bora Santana i Mina Vrbaški, nekadašnji prijatelji koji su imali brutalne okršaje i jedno drugo najstrašnije izvređali.

- Ja sam komentarisala da ne mogu da verujem da posle 10 godina prijateljstva da se sve ovo izdešavalo sa nekim sa kim sam prošla sito i rešeto i da smo došli u situaciju da više ne razgovaramo. Kad god sam imala svađe sa Viktorom on je govorio loše stvari za mene, iako nisam bila u svađi sa njim. Kad je on imao svoje konflikte nikad nisam htela da se mešam, to znaju Boginja i Anastasija, kako sam ja uvek pričala sa njim, a ne da budem glasna za stolom i da govorim da je on monstrum. Gledala sam da budem prijatelj koji će da mu kaže šta je okej, a šta nije, a on je birao suprotno. On govori kako sam ga izdala zbog muškarca. Nema šta mi nije izgovorio i za Borisa, a to su jedina stvari koje mene toliko pogađaju. Kad nekog znaš toliko godina, kad imamo toliko zajedničkih prijatelja, pa ja ne znam kako će on sve da ih pogleda u oči. Žao mi je što se ovako izdogađalo, nisam htela da mu zameram kad je govorio loše stvari za mene, a na kraju je sve to eskaliralo - govorila je Mina.

- Suvišno je da se pravdam i da se izvinjavam jer se ni meni niko nije izvinjavao. Meni jeste krivo. Ona ako je meni tolika prijateljica što nije tako reagovala? Što nijeskočila tako kad je mene napadala njena na drugarica kao što je skočila na mene kad me je napadao njen dečko? Nikad mi se nije desilo da se ne družim sa nekim sa kim sam toliko godina dobar. Ako hoće krivično da me godi ima pravo. Nju su udarali bivši momci bez razloga, ja sam skakao da je branim, a ona im je oprostila. Ja ovo gledam kao da su se brat i sestra pobili. Krivo mi je jer je nasrnula na mene i nisam očekivao da će ona tako da reaguje - rekao je Santana.

- Ti si popio, ja sam popila i Viktor isto. On je kao sportista imao dužnost da ti kaže da se skloniš i da je on u crvenom - dodala je Mina.

- Meni je žao što se ne družimo i šta ne pričamo, a ne znam šta će da se desi. Meni je stalo do nje, neću da pravim probleme i da Viktor skače. Ja osećam krivicu prema njoj, gledam je kao sestru. Osećam krivicu i žalost što ne pričam sa njom. Ja hoću da priđem da pričam sa njom, ali ne znam kako i da li da to uradim ovde, napolju ili preko naših prijatelja. Meni će da bude neprijatno šta god da kaže - nastavio je Bora.

- Mina, je l' postoji mogućnost da se pomirite? - pitala je Milena.

- Meni je žao i ne verujem da se ovo dogodilo, ali ovo nije prvi put da slušam od njega te stvari za i mene i ja sam sasekla. To je to, nema šta - dodala je ona.

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Autor: A. Nikolić