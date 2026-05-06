Odlučila sam da više vremena provodim sa njim: Dušica hoće da se posveti Filipu, Toša joj doneo specijalan poklon (VIDEO)

Ne želi da bude utorak devojka!

Robot Toša rekao je Marko Janjuševiću Janjušu i Borislavu Terziću Terzi da pozovu Dušicu Đokić kako bi od nje saznali šta se sinoć dešavalo sa Filipom Đukićem i njom.

- Mi smo prvo bili sat vremena u radionici, a onda kad su počeli da ulaze mi smo otišli kod patki - rekla je Dušica.

- Šta ćemo sa tim da je Filip zaljubljen u Aneli? - pitao je Terza.

- Ja sam njega pitala da li hoće da ga vodim tamo gde su mu emocije, ali je on želeo da ostane sa mnom i pristao je na grljenje i ljubljenje. Ja sam odlučila sad više vremena da provodim sa Filipom i kad ne budem mogla da zaspim ja ću samo da pređem kod njega - pričala je Dušica.

- Ispašćeš utorak devojka - dodao je Janjuš.

- Njegovi stavovi su jasni. Ne mogu da kažem da je do alkohola jer sam se isto osećala i trezna, ali ne bih mogla dalje da idem sa njim - rekla je Dušica.

Toša je iznenadio Dušicu i poklonio joj ulje za sunčanje.

Autor: A. Nikolić